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影／去迴轉壽司店如何吃超飽 他曝省錢絕招：狂吃這2物

聯合新聞網 / 綜合報導
男大生為了省錢，到迴轉壽司店用餐狂吃薑片及喝茶。取材自抖音
男大生為了省錢，到迴轉壽司店用餐狂吃薑片及喝茶。取材自抖音

迴轉壽司店爭鮮附有薑片及茶包，兩者都是可以免費享用的品項，有大學生近日到爭鮮用餐，其中一名學生為了省錢，只好不斷吃薑片及喝茶，網友直呼是「爭鮮拒絕往來戶」。也有其他網友分享省錢妙招，可將壽司飯分為四份，其中兩份就可變成「薑片壽司」，或是加茶變成茶泡飯。

一名網友近日在抖音分享一則影片，其中一名身穿黃色上衣的男大生為了省錢，只好不斷吃薑片及喝茶，30分鐘過後，其他朋友都吃了好幾盤壽司，該名男大生只吃了四盤壽司，且還在繼續吃薑片，拍攝網友直呼「為了省錢來爭鮮，只吃薑片配茶的男人，你最省」。

其他網友也分享「省錢妙招」，有人留言「握壽司的魚片拿下來變生魚片，一盤兩個壽司飯分成四份，薑片泡醬油後放在剛剛的壽司飯上，就有四個薑片壽司加兩塊生魚片」、「也可以2個生魚片、2個薑片壽司、1杯的茶泡飯」。

還有網友留言「迴轉壽司就是讓人展現財力的時候」、「勤儉是美德」、「是個狠人」、「那個茶真的好喝」、「一個大胃王，一個薑片王」、「我除了狂吃薑片以外，我還會用醬油加茶泡喝到飽」、「他是胃太寒，胃還在熱機」、「其實茶包可以打開，把茶葉灑在壽司上」、「沒有營養價值，吃空虛的」。

@ouyoung2001 我願稱你為最省～ #台東大學 #爭鮮 #省錢技巧 #家樂福 #客家本色 ♬ 原聲  - 歐歐

抖音

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