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羅宋湯不是俄羅斯美食 一碗湯曾讓俄烏爭不休

記者陳宛茜／台北報導
一般人眼中的「俄羅斯美食」羅宋湯，其實是烏克蘭美食。本報資料照片
一般人眼中的「俄羅斯美食」羅宋湯，其實是烏克蘭美食。本報資料照片

早在三年前，烏克蘭俄羅斯就有一場「主權」紛爭，主角是羅宋湯。南韓作家南源相著作「征服統治者的味蕾」，講述包括羅宋湯、明太子、咖哩、沙嗲等六道料理，如何從平民食物搖身一變成為令帝國統治者垂涎的美味佳餚，進一步影響近代歷史發展。羅宋湯是六位美食主角之一，其所引爆的舌尖戰爭則是最劇烈的。

羅宋湯是指在牛肉高湯中加入甜菜根、洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔、大蒜等各種蔬菜熬煮而成的湯。在台灣，它總是和俄羅斯美食聯想在一起。如被視為台北俄羅斯餐廳代表的明星咖啡館，招牌菜便是「沙皇羅宋湯」，官網還形容這是「俄羅斯媽媽的家常料理」。但烏克蘭可不這麼認為。

2019年5月， 俄羅斯外交部的官方推特上的一則貼文：「永遠的經典！羅宋湯是俄羅斯最有名、最受喜愛的食物之一。同樣也是我們傳統料理的象徵。」引來烏克蘭網友激烈撻伐：「你們從烏克蘭搶走克里米亞半島就算了，現在連羅宋湯都打算搶啊？」、「俄羅斯每次都想偷走跟烏克蘭有關的一切。」烏克蘭國營電視台UATV則 在他們的官方Youtube頻道上傳新聞影片，標題是「為什麼羅宋湯是烏克蘭料理，而不是俄羅斯料理」。俄羅斯網友也迅速回擊。一則行銷食物的推特，演變為成政治與文化、歷史的長期惡鬥。

若從美食身世追溯，羅宋湯起源於烏克蘭農夫。烏克蘭農夫把自己能取得的少量食材如獸骨、蔬菜，加在一起煮成大鍋湯，因為就地取材卻相當美味，迅速走紅，成為烏克蘭宴席、節慶必吃的國民料理。羅宋湯的美味也深深吸引俄羅斯皇室，御廚將羅宋湯端上國宴。再加上烏克蘭曾是蘇聯的一員，連帶國民料理也一度歸類為「蘇聯美食」。

1991年蘇聯解體，烏克蘭獨立。南源相指出，此時的羅宋湯不僅被烏克蘭被視為國民料理，更成為烏克蘭族群認同的象徵，烏克蘭文化部還試圖向聯合國申請羅宋湯為烏克蘭的「非物質文化遺產」。但俄羅斯也不想放棄此一名氣響亮的招牌菜，逮到機會便向世界宣告羅宋湯是「俄羅斯傳統料理」。如2014年的俄羅斯冬季奧運上，奧委會提供選手村26.5萬的羅宋湯，向全世界昭告羅宋湯是「俄羅斯的味道」。這場「羅宋湯大戰」從食物身世打到到族群認同，證明烏、俄之間的文化之戰早已打得不可開交。

烏克蘭 俄羅斯 美食

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