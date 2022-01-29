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除夕圍爐菜單指引 「三好一巧」兼顧長輩及健康

記者翁唯真／桃園報導
營養師建議烹調小技巧清蒸、水煮、燉滷方式，讓年夜菜軟嫩好入口，再加上天然辛香料調味取代味精。圖／天晟醫院提供
營養師建議烹調小技巧清蒸、水煮、燉滷方式，讓年夜菜軟嫩好入口，再加上天然辛香料調味取代味精。圖／天晟醫院提供

31日就是除夕團圓夜，國健署統計，台灣有6成以上的長輩有牙口不好的問題，造成咀嚼及吞嚥困擾，如何準備年夜飯，既能顧慮到長者及兼顧健康是一門學問。

隨著時代改變，近年來民眾的消費習慣改變，現代人往往都選擇訂購市面上販售的年夜菜，雖然有多樣菜色可供挑選，但市售年菜通常都是大魚大肉、高鹽高油，營養不夠均衡，有許多年夜菜食材較具有嚼勁，讓家中長輩看著一桌的年夜菜，卻有可能無法順利下肚。

中壢天晟醫院營養師林詩蓓藉由國健署「三好一巧」飲食原則（每天「吃的下」、「吃的夠」、「吃的對」及「吃的巧」），設計幾道富含蔬菜、低脂肪且適合青銀共融的年菜，分別為長年菜炆雞、好彩頭炆排骨、福菜蒸魚、筍茸扣肉、客家小炒、薑絲大腸、韭菜鴨血、彩蔬鳳梨炒木耳。其中長年菜、福菜有「長壽、福氣」的寓意，白蘿蔔象徵「好彩頭」以及鳳梨「好運旺旺來」的寓意。

林詩蓓建議，從挑選食材開始，像不易咬斷的筍干可以換成脆嫩的筍茸；魷魚及大腸以質地較軟且不含膽固醇的素腰花及麵腸取代；排骨可選用沒有硬骨的軟排；食材製備，例如：切肉以逆紋切、拍打方式或切成肉絲、小塊，再加入鹽巴、太白粉或蛋白抓醃，也可運用水果酵素，讓肉質軟嫩不乾硬。

林詩蓓說，搭配烹調小技巧清蒸、水煮、燉滷方式，讓年夜菜軟嫩好入口，再加上天然辛香料調味取代味精等，增加餐點豐富性，有助提升長輩食慾，讓長輩吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。

營養師建議除夕年菜可秉持「三好一巧」原則，設計幾道富含蔬菜、低脂肪且適合青銀共融...
營養師建議除夕年菜可秉持「三好一巧」原則，設計幾道富含蔬菜、低脂肪且適合青銀共融的年菜。圖／天晟醫院提供

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