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別怕年菜吃不完 國健署傳授5大技巧改造剩食

記者許政榆／台北報導
營養師林俞君（左）帶領小小廚師阿寶（中）及國健署長吳昭軍（右）一同手作元氣飯糰。記者許政榆／攝影
營養師林俞君（左）帶領小小廚師阿寶（中）及國健署長吳昭軍（右）一同手作元氣飯糰。記者許政榆／攝影

農曆春節將至，闔家團圓必備山珍海味、澎湃豐盛的精緻菜餚，但在除夕過後，總有許多吃不完的年菜料理，台灣衛福部國民健康署傳授5招，協助民眾改造剩食，變成營養又兼顧美味的「虎旺」新菜。

根據調查，過年期間近5成民眾運動量減少，約4成民眾體重平均增加1.7公斤。國健署社區健康組長羅素英表示，傳統年菜熱量高，像是筍絲蹄膀、臘味年糕動輒3600大卡，臘腸則有1780大卡，燉補雞湯1700大卡、糖醋魚1200大卡、白斬雞975大卡，平均每人一餐攝取高達2000大卡。

國健署長吳昭軍表示，傳統習俗傾向年菜「越多越好」，餐餐都是滿漢全席，傳統年菜雖好吃，但卻隱藏著高油、高鹽、膳食纖維不足等問題。此外，過去多是大家庭團聚，隨時代改變，現在多是小家庭，一次僅4至8人聚餐，若準備太多吃不完，不想浪費恐會拼命吃，為了健康，除了準備年菜需減量外，可運用年菜改造五招，將剩菜變身為營養又能提升抵抗力的健康餐點。

第一招：全榖雜糧選原態 營養完整更健康

全穀雜糧富含多種膳食纖維及維生素，傳統米糕油脂含量高，加入藜麥及黑米等富含維生素、礦物質的全穀雜糧、手作元氣飯糰，讓健康營養帶著走。

第二招：堅果種子適量配 健康體態不走位

堅果種子含有健康的油脂組成，可補充不飽和脂肪酸以及具有抗氧化能力的維生素Ｅ。將白斬雞手撕成雞絲，搭配各色蔬菜如小黃瓜、紅蘿蔔、美生菜等，最後再撒上無調味堅果。多蔬涼拌菜及適量原味堅果清爽可口，不僅緩解傳統年菜的油膩感，也減少熱量攝取，避免身材走鐘。

第三招：各色蔬菜一起吃 提升免疫助消化

各式各色蔬菜提供多元具抗氧化的植化素，以及促進腸胃蠕動的膳食纖維。可將高鹽高油的臘肉臘腸切絲，搭配各色蔬菜如長年菜、甜椒等進行拌炒。在攝取蔬菜量的同時也獲取多種營養素，維持身體健康。

第四招：選擇植物蛋白質 環保永續減負擔

豆製品是蛋白質良好來源，脂肪更低，對身體更有益，同時還能減碳愛地球，是蛋白質的優先選擇！將剩餘雞湯加入味增及板豆腐，再加入海帶芽、白蘿蔔等新鮮蔬菜，鮮甜美味的湯頭也無須再添加油脂或其他調味，降低身體額外的負擔。

第五招：濃醇乳品同入菜 存足骨本避骨鬆

乳製品是鈣質的重要來源，足夠攝取補充存骨本，才能避免骨質疏鬆。將剩餘的魚肉剝下，與鴻禧菇、洋蔥、花椰菜等，放入煮好的胚芽米、紅藜麥中，最後加入牛奶燉煮。手法簡單，輕鬆攝取，為健康打底。

營養師林俞君表示，為了避免食材過油，民眾烹飪時，也可以利用食材本身油脂來料理，像是用雞腿皮先接觸鍋面再炒菜，或用不沾鍋料理，可少用油脂，炒菜也不會燒焦。若實在無法避免，食用時亦可瀝醬汁、或挑瘦肉食用。

林俞君指出，選用食材順序，也可以採用「豆、魚、蛋、肉」來選擇，豆製品富含豐富蛋白質、油脂含量低，烹調上也不易沾附調味料或油脂。肉類選擇上，盡量避免三層肉，可選用牛腱、豬的前腿肉等，不僅吃得美味，也能減少油脂攝取。

若要攝取好的油脂，林俞君建議，除了三餐原先會攝取的油脂，民眾每天可以補充堅果，以一湯匙份量為主，堅果屬於植物性食材，不飽和脂肪酸含量高，有助於體內調節。如果本身很少吃油脂，堅果份量亦可增加。

國健署長吳昭軍表示，可運用年菜改造五招，將剩菜變身為營養又能提升抵抗力的健康餐點...
國健署長吳昭軍表示，可運用年菜改造五招，將剩菜變身為營養又能提升抵抗力的健康餐點。記者許政榆／攝影
核家杏福涼拌沙拉（拌雞絲沙拉）、彩椒長年賀新歲（彩椒長年炒臘腸）食譜。圖／國民健...
核家杏福涼拌沙拉（拌雞絲沙拉）、彩椒長年賀新歲（彩椒長年炒臘腸）食譜。圖／國民健康署提供
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虎年多福味增湯（味噌豆腐雞湯）、富貴有餘奶香燉飯（菇菇魚肉燉飯）食譜。圖／國民健康署提供
財源飽飽全穀飯糰（手作米糕飯糰）葷食兩版本食譜。圖／國民健康署提供
財源飽飽全穀飯糰（手作米糕飯糰）葷食兩版本食譜。圖／國民健康署提供

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