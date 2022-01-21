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年貨塞滿冷凍庫 營養師：原則「先進先出」、別堵風口

記者王昭月／ 高雄報導
營養師建議，冰箱存放食物，上層擺熟食，下層擺生鮮，且注意肉品血水勿接觸新鮮食材。記者王昭月／攝影
營養師建議，冰箱存放食物，上層擺熟食，下層擺生鮮，且注意肉品血水勿接觸新鮮食材。記者王昭月／攝影

農曆春節將要到來，很多主婦開始採買年貨，冰箱塞得快關不起來，營養師提醒，食物的冰存有撇步，除了注意冰箱溫度，也切忌滿滿的食物塞住風口，食品的取用以「先進先出」為原則，即先買的先吃完，鮮熟食也要分層擺放，避免交叉汙染。

台灣高醫營養部營養師溫心璇表示，食品危害菌的生長區間為7到60℃之間，20至50℃會快速滋長，因此食品製備後，需在短時間內升溫超過60℃或降溫低於7℃，才能減少細菌滋長。有長輩習慣把冰箱塞滿食物，卻擋住冰箱的出風口，影響保冷功能，要特別注意，冷藏庫應低於7℃以下、冷凍庫溫度低於-18℃以下。

營養師李純瑜說，冰箱保存的食品並非永遠不會變質，應以「先進先出」為原則，先買的先吃完，食材可分裝放在保鮮盒或食物保鮮袋，標示購買日期放入冰箱存放；放冷藏室的新鮮食材別超過3天，冷凍食材有效期限避免超過1到3個月。

此外，冰食物以「上層熟食，下層生食」為原則，上方放低汙染性的熟食，下方放汙染性較高的魚、肉等生鮮，且避免肉品血水接觸到低汙染性食材，造成交叉汙染。

溫心璇更提醒，溫熱的食物應放涼再放進冰箱，否則降溫過程會拉高冰箱冰均溫度，反倒造成其他東西的保存受到影響。所以冰箱置放食物時最好維持七分滿，並保持冷空氣流通，勿過度囤積食材。

李純瑜並表示，年節拜拜常需準備魚、雞、豬三牲，建議採買時，魚要挑選眼睛透明清亮、微微突出，鰓幫鮮紅、勿呈暗紅色或出現血水，且無腐敗的氣味；肉品則留意有無變色，如有異味、按壓肉質無彈性就不夠新鮮。食

另有些民眾春節拜拜後習慣將菜餚放在電鍋保溫，想吃再盛裝來吃。營養師提醒，電鍋保溫大概維持在40到50℃，這樣的溫度反而容易助長細菌大幅孳生；因此祭拜後的菜餚如果沒馬上食用，須放冰箱冷藏，要吃時再復熱大於65℃以上，煮滾食材，才能有效殺菌。以復熱「一次」為限，避免重複加熱破壞食物營養素，增加食物汙染風險。

營養師建議調理年節食物五要訣，「要洗手」、「要新鮮」、「要生、熟食分開」、「要徹底加熱」、「注意食品保存溫度」，才能維持食安、預防食物中毒。

營養師提醒，冰箱冷凍庫別塞滿風口，避免影響保冷功能。記者王昭月／攝影
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