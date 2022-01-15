我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

德州猶太教堂傳人質遭挾持 拜登已獲通報

防疫升級 多家連鎖餐飲店限外帶、縮短營業時間

編譯徐薏茹／綜合15日電
圖為緬因州一家星巴克咖啡店本月初即因人手不足，宣布提早打烊。(美聯社)
圖為緬因州一家星巴克咖啡店本月初即因人手不足，宣布提早打烊。(美聯社)

Omicron變種病毒迅速擴散，各地新冠肺炎確診病例暴增，多數連鎖餐廳業者再度實施防疫限制，僅提供外帶服務、關閉用餐區域以及縮短營業時間。

咖啡連鎖店「星巴克」(Starbucks)及「奇波雷墨西哥燒烤」(Chipotle Mexican Grill)已宣布，由於人力短缺及確診病例增加，暫時限制個別商店及區域營業；許多餐廳業者表示Omicron確診人數多於先前的Delta變種病毒，也暫時停止營業。

星巴克表示，公司注重員工及顧客的安全，部分店家已調整營業時間及服務，並且讓店經理根據當地狀況做決策，紐約州水牛城的19間星巴克從1月初轉為得來速或外帶服務，波士頓連鎖店則因應市政府對於室內空間的疫苗限制，僅供外帶服務。

對於如何因應疫情業者已有經驗，不少商家已投資基礎設施，能根據需求提供運送、免下車及外帶服務。

然而商家的銷售成績仍受到一定程度影響，連鎖速食業者「漢堡王」(Burger King)、「丹尼斯」(Denny's)、「搖搖漢堡」(Shake Shack)等上個月的銷售額下滑；「搖搖漢堡」執行長加魯蒂(Randy Garutti)表示：「沒有人能倖免」。

許多餐飲業者表示最近一波疫情導致人手不足，勞工部1月初報告11月份有將近7%的餐廳及飯店員工辭職，約為92萬名員工，辭職人數為所有行業中最高。

Omicron疫情令人員調度更加困難，俄亥俄州「溫室咖啡」(Greenhouse Cafe)老闆麥斯雀爾(Lindsay Mescher)便表示過去幾周確診人數增加，人員配置越來越不穩定，店裡再度限制半年前才重新開放的用餐區。

根據餐飲業市調公司Datassential調查，全國餐廳暫時關閉的數量不斷增加，上個月2.4%店家關閉達到最高峰；Datassential表示，人手短缺為其中一大原因。

星巴克 疫情 Omicron

上一則

紐約餐館周盛大回歸 440家餐廳端好料

延伸閱讀

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職
國際油價周線連四紅 Omicron未衝擊需求、俄烏緊張

國際油價周線連四紅 Omicron未衝擊需求、俄烏緊張
員工染疫 人手不足 華格林、CVS部分藥局周末歇業

員工染疫 人手不足 華格林、CVS部分藥局周末歇業
變種病毒肆虐 疫情大爆發太子金牌沖劑 守護全民健康

變種病毒肆虐 疫情大爆發太子金牌沖劑 守護全民健康

熱門新聞

一名網友求助如何讓西生菜不容易變黑，多數人建議用汆燙最簡單。 （翻攝自臉書「家常菜」 ）

炒西生菜放一下下就變黑？網推最簡單「保色法」

2022-01-14 03:40
營養師教大家熱炒店如何健康點菜。示意圖。（本報資料照片）

營養師排行熱炒店菜色熱量 第一名是看似清淡的它

2022-01-08 23:05
圖為約克夏布丁。(路透)

獻給女王的絕妙布丁：白金禧年慶的全英食神大賽

2022-01-12 19:45
大白菜細粉

大白菜細粉套餐 暖呼呼過冬

2022-01-11 02:38
佳里奇美醫院長周偉倪（中）推薦6道春節應景健康年菜，結合防疫概念食材，過年吃澎派又兼顧健康。記者吳淑玲／攝影

防疫食材入年菜 營養師推薦6技巧吃得豐富又健康

2022-01-12 05:46
白胡椒豬肚排骨湯

餐桌有排骨 請客就PASS

2022-01-10 02:00

超人氣

更多 >
楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量
獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入

獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入
李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻