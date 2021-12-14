火鍋絕配「沙茶醬加生蛋黃」超美味？ 網道破驚人真相

圖為沙茶蛋黃沾醬。取材自PTT

吃火鍋的時後，有些店家常常會隨餐附上一顆生蛋，你都怎麼吃呢？有些人習慣將蛋黃打進沙茶醬，當作沾料，蛋白入鍋煮；也有些人不敢生食，會將整顆蛋打進火鍋烹煮。你是哪一派呢？

有網友在ptt八卦 板以「沙茶醬加蛋黃是怎樣？」發文，說他跟朋友來吃火鍋，看到友人在「沙茶醬加生蛋黃」，他很疑惑，想問這是哪裡的吃法？po文一出，回響熱烈。

不少人情有獨鍾，「發明這種吃法的值得諾貝爾獎 」、「超好吃，黏稠的口感配肉超讚」、「這超好吃，但沙茶一定要牛頭牌」、「老派的火鍋店會給一個蛋」、「壽喜燒也是沾蛋汁啊」、「蛋要新鮮才能這樣，老一輩都這樣吃」。

也有人震驚原po不懂美味，「幾十年前就這樣吃了」、「石頭火鍋不就這樣吃？」、「廣東人的吃法」、「 汕頭火鍋」、「從小就這樣吃」、「你不懂沙茶」、「明明就很普通」、「第一天吃火鍋？」。

有人覺得還少幾味，「蛋白可以留著沾肉再下鍋」、「怎麼可以沒蔥花」、「沒加美乃滋大失敗」、「沒有香菜，失敗」、「還要灑入白芝麻」。

也有人覺得吃生蛋衛生堪慮，「之前有一次去火鍋店我也這樣，結果隔天拉到爽」、「沙門氏菌表示」、「好噁，蛋殼超髒」、「生雞蛋 黃細菌超多，準備洗腎」。