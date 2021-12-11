外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

一名網友吃到「翼豆」卻不知其名稱，老饕分享料理方式。 取材自臉書「家常菜」

多吃蔬菜 有益身體健康，而每一種菜都有其營養價值，常見的如地瓜葉、高麗菜、空心菜、花椰菜等，料理方式也大不相同。一名網友在臉書 PO出一張照片，只見桌上的菜外型相當獨特，他說味道很不錯，但不知道這是什麼菜，於是上網尋求答案，許多內行人一看秒懂這是相當美味的「翼豆」。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看到，桌上擺了三根長條型的綠色蔬菜，邊邊呈現鋸齒狀，跟一般有著大片菜葉的葉菜類完全不同，讓原PO好奇地問「請問這是什麼菜？用燙的，還蠻好吃誒」。

不少老饕一看就知道，「角豆，又稱楊桃豆」、「楊桃豆、翼豆、恐龍豆、角豆」、「翼豆或楊桃豆」、「龍豆、角豆，或是楊桃菜都有人說」、「龍角豆，非常好的蔬菜，亦可汆燙著吃」、「楊桃豆，健康食品，不用噴農藥」。

許多人還分享美味料理方式，「燙的，吃它的原味甜味」、「涼伴或炒蒜片都好吃」、「汆燙沾辣味豆腐乳，清炒蒜頭，炒小魚干、肉絲、貢丸等」、「汆燙後沾胡麻醤吃，很棒」、「這炒牛肉很好吃喔」、「煮排骨湯也不錯，排骨軟了再下鍋煮十分鐘」、「在泰國 燙過拿來涼拌，很好吃」、「前幾天學到的，翼豆清炒就很好吃了，口感脆脆的呦」、「可以炒沙茶加點肉片超好吃」。

據《早安健康》報導，翼豆的營養非常豐富，每100公克裡含有25.9公克膳食纖維、13.44毫克的鐵、440毫克的鈣、977毫克的鉀等等，不僅能維持心臟功能、骨骼強健，也有改善心血管與腸胃的功能，更是優質的植物蛋白質來源。