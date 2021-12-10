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蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

編譯中心 / 綜合報導
一名網友去外面吃飯，發現其中一道蝦子料理的蝦頭是黑色，讓他擔心已經不新鮮。 翻攝自「爆系知識家」
一名網友去外面吃飯，發現其中一道蝦子料理的蝦頭是黑色，讓他擔心已經不新鮮。 翻攝自「爆系知識家」

有一名網友日前去外面吃飯，沒想到其中一道蝦子料理的蝦頭是黑的，讓他擔心不新鮮，很猶豫是不是該吃，貼文一出就有內行人解答「這是正常的」。

從這名網友在臉書「爆系知識家」貼出的照片看到，盤子裡擺放了5隻蝦，有幾隻蝦頭呈現黑色，當中還有一隻更黑，原PO說去外面吃飯，也不知道店家的菜是放多久，煮出來竟然黑黑的，而且聞起來非常腥，讓他不知道蝦子還能不能吃？

不少人認為不用太緊張，「可以，自然現象」、「可以，活蝦也會」、「黑不會是問題，但臭就可能有了」、「蝦頭變黑不代表不新鮮啊，一開始下鍋煮的溫度不夠高，蝦頭就有機會變黑，蝦肉是Q彈的、沒有腥臭味的都是新鮮的蝦子。會變黑的蝦子反而比較好，代表沒有添加東西去防止黑變」。

根據台灣行政院農業委員會官網指出，蝦子變黑是由於體內酵素作用形成黑色素，跟鮮度沒有直接關係，蝦子的頭、殼、腳、液汁和血液中存在著活性很強的酪氨酸酵素，可將酪氨酸分解，再經非酵素性的氧化和重合而形成黑色色素，使其變黑。

至於該如何判斷蝦子是否新鮮，內文指出新鮮的蝦外表具鮮明的光澤，也沒有腐敗臭或異味；煮熟後呈鮮紅色，肉質緊密，味道甘美，用手將蝦子從頭部和背部銜接處折斷，立刻用鼻子聞，如無異臭味，就表示很新鮮。

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