麵條煮熟後多一步驟變得更Q彈 老饕讚：日韓都這樣做

一名網友好奇台灣為何沒人像南韓一樣煮完麵條再用冷水搓洗，貼文引起不少討論。（示意圖／取材自ingimage）

煮麵看似很簡單，只要把麵煮熟就好，但如何讓麵條變得Q彈有嚼勁就是一門學問。一名網友在好奇提問，南韓 人煮完麵線後會拿去再沖冷水，台灣反而沒有這樣的作法，讓他不知道這樣的用意為何，不少老饕都解釋：就是為了讓麵線可以變得比較Q彈一些。

網友以「南韓人煮麵線都要沖冷水，台灣沒有這道工」為題，表示南韓人在煮完麵線後會再用冷水沖洗，並且外加搓揉，然後才分裝到碗裡，接著會再放入一些白芝麻、海苔、泡菜等等的配料，再倒入自己熬製的高湯，只不過網友不解南韓的麵線在煮之前，外觀和台灣的差不多，但卻很少看到台灣人會像南韓人這樣煮。

他說台灣人大多是煮完就好了，沒有再用冷水搓洗，難道南韓人多一道這樣的工序，是要讓麵線的口感更加Q彈嗎，還是要讓麵線降溫，「大家煮麵線有這樣做嗎？」

有網友就解釋台灣和日韓的差異性，「台灣人喜歡麵類糊糊爛爛的口感，看大麵羹就知道了！台灣幾乎沒像日韓那樣演化出要求麵類嚼勁的文化」、「日本 人也會啊，就不同國家，飲食習慣不同」、「台灣的麵線也可以冰鎮啊，但就是麻煩啊」、「住日本，以前都沒有沖的習慣但現在很自然的有了，結論是麵條口感會變Q，也可以防止麵條軟爛」、「看了韓綜前幾天試了一下，就算是麵線，沖了冷水真的會變Q，覺得口感比較好」。

還有人分享自己的作法，「怕自來水管線髒，用開水+冰塊洗過，麵條口感會變好」、「我有多餘澱粉的煮燙前或後都會沖一下，例如麵條、水餃、餛飩…」、「我自己在家煮麵或是麵線也都會沖冷水，麵比較不會軟爛，也比較不會乾掉黏一坨」、「沒有要馬上吃的才會沖冷水，馬上吃掉就不會」。