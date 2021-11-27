泰國「大麻披薩」噱頭十足 網友好奇：吃了會嗨？

泰國連鎖披薩店推出噱頭十足的「大麻披薩」，引起熱議。（美聯社）

特殊口味披薩五花八門，泰國 連鎖披薩店最近就推出一款名為「超開心披薩」（Crazy Happy Pizza），餅皮及醬汁加入大麻 葉絲，上頭以炸過的大麻葉做裝飾，在當地成為討論話題。有網友好奇吃了會不會上癮？店家表示，大麻披薩吃起來有大麻味，但不會讓人上癮，可以放心食用。

美聯社報導，泰國連鎖披薩店The Pizza Company最近大膽推出的「超開心披薩」系列，除了有一般pizza的材料外，餅皮及醬汁加入大麻葉絲，披薩上方還會放上數塊油炸大麻葉，造型非常搶眼。

香港 01報導，這款直徑9吋的另類薄餅打折499泰銖（約14.8美元），假如選擇自選口味，只要額外付出100泰銖（約2.9每元），就可以加入2至3片大麻葉。

有網友好奇「吃過這款大麻披薩後會否上癮？」The Pizza Company總經理Panusak Suensatboon表示，它只有大麻味，吃得多可能會有點想睡，強調不會有亢奮效果，消費者想要藉此追求「嗨」的感覺，恐怕會非常失望。

報導指出，「大麻披薩」噱頭十足，但銷量卻有點尷尬。業者表示，由於公司不可以公開宣傳或向12歲以下人士出售，再加上當地可能尚未開始接受大麻產品，因此這款披薩的銷路一般，並預計推廣期在30日結束後，公司可能被迫捨棄約五分之一的大麻葉。

The Pizza Company先前也曾推出榴槤味披薩，Panusak Suensatboon說，公司一直都會嘗試為產品加入新材料，希望透過新產品成為大家的討論話題。