收到神秘果實 …她不知怎料理 老饕認出：是個好東西

一名女網友收到朋友送的神秘果實，她不知道如何料理，於是上網求助，不少老饕一眼就認出這是好東西。 取自「家常菜」臉書

許多人都會將水果當作料理食材，不僅可以增加風味，也可以變出不少佳餚。一名女網友日前就收到朋友送給她的一種果實，造型顏色有些奇特，讓她不知道該如何料理，於是貼文求助網友的意見，不少老饕一看就知道這是「木鱉果」，還分享料理撇步。

原PO在「家常菜」臉書 裡貼出一張照片，只見桌上一顆橘紅色果實，帶有綠色的枝梗，果實上還有不少小小顆乳突狀突起。她說這是朋友送的，但不知道是什麼東西，也不知如何處理，於是上網詢問鄉民們意見。

照片一出，有不少老饕一秒就認出這是「木鱉果」，並且分享料理方式，「打果汁，將果肉和果膜（紅汁）放入榨汁機，加水打成泥」、「木鱉果煮排骨、土雞肉湯，超甜的」、「燉排骨，這個不便宜，顧眼睛」、「木鱉果撥開，把果肉蒸熟，對眼睛視力很有幫助」、「若是不介意連皮都可以吃，籽較麻煩，內膜一個個取出，是好東西…有喜歡吃的魚一起煮湯也很不錯」。

不過也不是果實全部都可以食用，有網友就警告「木鱉果」的籽有毒，千萬不能吃。據《維基百科》寫道，「木鱉果」是一種葫蘆科苦瓜屬的草本植物，夏季會開淺黃色花，花單性、雌雄異株，花柄上具有苞葉；長橢圓形果實，表面生多數軟刺，成熟時呈紅色。木鱉果的嫩葉和果實可以吃，但種子有微量毒性；內含番茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素和礦物質，營養價值相當豐富。