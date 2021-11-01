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提拉米蘇之父逝世 享耆壽93歲

中央社／特雷維索31日電
提拉米蘇。(示意圖／ingimage)
提拉米蘇。(示意圖／ingimage)

義大利享有「提拉米蘇之父」稱號的餐廳老闆坎培歐（Ado Campeol）逝世，享耆壽93歲。這道甜品是由他的妻子與廚師共同發明，源自製作香草冰淇淋時湊巧的發現。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，坎培歐的家族於1939年在義大利北部的特雷維索（Treviso）開了Le Beccherie餐廳，他是在第二次世界大戰後接下家族事業。

提拉米蘇由浸泡過咖啡的餅乾和馬斯卡彭乳酪（mascarpone）製成。1972年，坎培歐家族把這道甜點放上餐廳菜單，但從未申請專利。提拉米蘇很快就成為義大利經典甜品之一，全球各地的師傅都在其基礎上玩出各種花樣。

很久以來，關於提拉米蘇的起源一直有爭論，有人甚至聲稱提拉米蘇在特雷維索的妓院被用來催情，不過多數人還是相信食譜源自於坎培歐的餐廳。

義大利北部的威尼托（Veneto）大區首長柴亞（Luca Zaia）也向坎培歐致意，他推文說，特雷維索失去了「美食佳釀史上的另一個明星」。

參與發明提拉米蘇的廚師林冠諾托（Roberto Linguanotto）說，他是在製作香草冰淇淋時無意間發現了美味。

他當時把馬斯卡彭乳酪放入加了糖和蛋液的碗中，發現混合起來的味道很不錯，就告訴坎培歐的妻子艾芭（Alba）。

林冠諾托與艾芭改良了配方，加入浸泡過咖啡的手指餅乾，再灑上可可粉，命名為「提拉米蘇」（Tiramisù），即義大利語「帶我走」的意思。

1981年，提拉米蘇登上威尼托地方美食刊物，如今成了義大利代表性甜點，廣受許多國家歡迎。

目前有許多版本的提拉米蘇會加入蘭姆酒或馬薩拉酒（marsala），但義大利料理學會（Italian Academy of Cuisine）2010年認證的原始食譜中並沒有任何酒精，目的是讓小孩也可以品嘗。

義大利 食譜 咖啡

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