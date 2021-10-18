玉米筍小時候是低卡蔬菜 長大後的玉米營養價值大不同

玉米筍膳食纖維高，富含多種營養素：鉀、鐵、硒、維生素B1、B2、B6、C及E、胡蘿蔔素、蛋白質、脂肪、葉酸、膳食纖維。報系資料照 / 記者蘇健忠攝影

哪個日常食材小時候是蔬菜 ，吃起來清脆爽口；長大卻變全榖雜糧，讓人又愛又恨？聰明的你想到了嗎？就是玉米筍和玉米。

玉米筍和玉米是餐桌上常見的美味食物，脆嫩鮮美的口感有各自的愛好者，但你知道玉米筍跟玉米有何種關係？玉米筍又名珍珠筍，是玉米的年幼期；雖同為玉米家族一員，但玉米筍的營養價值與玉米卻大不同，玉米筍在分類上屬於「蔬菜類」 ，玉米則是屬於「全榖根莖類」。

玉米含有大量的碳水化合物、豐富蛋白質、脂肪及維生素A、維生素B1、維生素B2葉黃素等。示意圖／ingimage

台灣 的農委會解釋，以前在種植玉米時，為了讓養分更集中，會把多餘的幼穗摘除，而這些幼穗就成為我們常吃的玉米筍。不過隨著農業技術進步，現在已經有針對玉米筍種植而改良出適合收穫玉米筍的品種囉！玉米筍雖然名字中有個「筍」字，但其實和竹筍並沒有什麼關係，只是因為外觀底部寬大肥厚，頭則呈現尖尖的形狀，樣子像是竹筍而得名！

玉米和玉米筍都是全年盛產，在夏季時，玉米筍大約生長50~60天就能採收，玉米則是要70~80天，一年四季皆吃的到。

玉米筍和玉米的小知識

關於玉米筍跟玉米的差異，「臺北農產」在臉書 分享一張比較圖，來探究竟他們之間有何不同？

玉米跟玉米筍比較圖／取自「臺北農產」臉書

玉米筍和玉米的營養價值不同，因此有分類差異，不管是哪種，料理起來都營養又好吃！農委會建議，在選購玉米筍時，可以選擇新鮮帶殼(葉片)的較為甘甜，易於保存能放比較久；選購玉米時則可以挑選果粒飽滿不凹陷，葉片鮮綠的品質較為優良！