廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

日本網友買個類似手指虎的東西，其實是名為「熊爪」的料理工具。（取材自推特）

不同的食材，有不同的料理器具。有時為了發揮特殊功能，一些廚房工具的樣子自然會以特殊樣貌設計。最近一位日本 網友，就因為她的一副新工具，引起許多迴響。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「loquat22」最近在推特 上，分享最近終於收到了一個她非常想要的料理工具。然而照片一貼出來卻嚇壞不少人，因為在畫面之中，出現的是兩支看似爪子或手指虎的器物，不說還以為是什麼凶器。

loquat22解釋，這個工具名為「BEAR CLAW」，也就是「熊爪」的意思。只要將它裝在手上，就能擁有強大的抓力，可以輕鬆把大塊的肉品撕下來。她就用這個工具，輕鬆完成了一道雞絲料理。不僅非常方便，而且手不用直接觸摸食材，所以料理起來更衛生。就連小孩子都覺得看著有趣，吵著說想要幫忙看看。

這副「熊爪」可以輕鬆撕開肉塊，而且使用上更為衛生。（取材自推特）

網友們也紛紛表示「長這麼兇狠竟然是料理工具」、「感覺充滿了殺意」、「會用這個揍人嗎」、「感覺處理過的肉很美味」、「真的怎麼看都是凶器」、「根本就是雙手武器，可以轉職拳鬥士了」、「感覺會在遊戲裡看到這個武器」、「這個麻煩在需要用特殊的砧板才比較好弄」。