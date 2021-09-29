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網紅曝餐廳「不願外流」牛排煎法 網吐槽：動脈要堵塞

聯合新聞網／綜合報導
美食網紅曝餐廳留一手的「煎牛排密技」，被一票廚師吐槽。（取材自tiktok）
美食網紅曝餐廳留一手的「煎牛排密技」，被一票廚師吐槽。（取材自tiktok）

TikTok網紅盧絲（Tammy Louse）上月底分享餐廳留一手的「煎牛排密技」。不少網友看完影片吐槽盧絲：「這根本不是真的」、「我光是看影片，動脈就快堵塞了！」

盧絲在影片中之初將牛排雙面各裹上一整條奶油，下鍋前再將一包玉米餅調味粉撒在牛排上。她將牛排放進低溫煎鍋後，又加碼放進一整條奶油，「讓奶油完全融入牛肉裡」，最後兩面煎熟後取出試吃。

美食網紅曝餐廳留一手的「煎牛排密技」。（取材自tiktok）
美食網紅曝餐廳留一手的「煎牛排密技」。（取材自tiktok）

許多網友質疑盧絲根本不須要使用這麼多奶油來烹飪，也不認為餐廳真的這麼做。

一個自稱曾在餐廳工作的網友說：「這不是廚師煎牛排的方式。她只是想吸引更多粉絲。」另一名網友也表示：「餐廳才不會浪費這麼多奶油咧。」一名紐約餐廳老闆則稱：「我不接受這種烹飪方式出現在我餐廳廚房裡！」

還有人建議：「真正新鮮的牛排不需要這麼多調味，就會有好味道。雞肉、肋排、豬排、五花肉比較需要調味料。」

@tammylouiseee

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♬ original sound - Tammy Louise

紐約 低溫 工作

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