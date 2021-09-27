我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞補強針打不打？CDC：可先諮詢自行評估

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

影／她曝「奶油山」煎牛排密技 網：光看動脈就快堵塞

編譯中心／綜合報導
女曝餐廳留一手的「煎牛排密技」。（影片截圖）
女曝餐廳留一手的「煎牛排密技」。（影片截圖）

女子盧絲（Tammy Louse）上月底分享餐廳留一手的「煎牛排密技」。不少網友看完影片吐槽盧絲：「這根本不是真的」、「我光是看影片，動脈就快堵塞了」。

盧絲在影片中之初將牛排雙面各裹上一整條奶油，下鍋前再將一包玉米餅調味粉撒在牛排上。她將牛排放進低溫煎鍋後，又加碼放進一整條奶油，「讓奶油完全融入牛肉裡」，最後兩面煎熟後取出試吃。

許多網友質疑盧絲根本不須要使用這麼多奶油來烹飪，也不認為餐廳真的這麼做。

一個自稱曾在餐廳工作的網友說：「這不是廚師煎牛排的方式。她只是想吸引更多粉絲。」另一名網友也表示：「餐廳才不會浪費這麼多奶油咧。」一名紐約餐廳老闆則稱：「我不接受這種烹飪方式出現在我餐廳廚房裡」。

還有人建議：「真正新鮮的牛排不需要這麼多調味，就會有好味道。雞肉、肋排、豬排、五花肉比較需要調味料。」

@tammylouiseee

SHOCKING😱🤯#LetsGetBackOnTrack #viral #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #foryou #foryoupage #fypシ #followformorevideo #MyIdoles #hack #hacks

♬ original sound - Tammy Louise

紐約 低溫 工作

上一則

防骨鬆趁早 吃出好骨力

延伸閱讀

甜蜜入心 手作療癒甜點

甜蜜入心 手作療癒甜點
蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待

蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待
輕鬆美味 鮭魚拌飯

輕鬆美味 鮭魚拌飯
月餅價漲2成 仍引爆熱銷戰…Lady M、故宮文創加入戰場

月餅價漲2成 仍引爆熱銷戰…Lady M、故宮文創加入戰場

熱門新聞

吃烤肉常被店員詢問是否更換烤網。(本報資料照片)

吃燒烤狂被問「要不要換烤網？」 他曝背後2大暗示

2021-09-21 02:23
紅梅百花鮮菇

5道鮮菇料理 一學就會

2021-09-23 02:00
蘇式鮮肉月餅

蘇式鮮肉月餅

2021-09-21 02:00
燴飯類食物，熱量很高。圖／摘自Pelexs

減肥時吃這3類食物更易發胖 燴飯類熱量超高

2021-09-18 13:29
紅豆大福

紅豆大福

2021-09-19 02:04
三合一肉醬

三合一肉醬

2021-09-26 02:10

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場