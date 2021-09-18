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減肥時吃這3類食物更易發胖 燴飯類熱量超高

記者劉小川／台北報導
燴飯類食物，熱量很高。圖／摘自Pelexs
燴飯類食物，熱量很高。圖／摘自Pelexs

之前在家工作，讓大家體重發胖，不少人近期積極減肥，除了做運動，最重要就是飲食控制，而營養師就特別提醒，一般的飲食控制，大家都知道多吃蛋白質、蔬果，減少澱粉的攝取，但有3類食物在減肥時期，也要懂得避開，才不會越吃，反而讓體重更胖。

一、燴飯羹湯類

燴飯羹湯類的食物，是很多人的最愛，從各種牛肉燴飯、肉羹等，即使減肥時，也有很多人常吃，但營養師提醒，這類食物的熱量含量都特別高，特別是燴飯，基本上吃進去的包括澱粉、食物還有一堆油脂，根本是減肥的殺手。而羹湯類，其實湯裡面加了不少澱粉，吃的時候也要特別注意。

二、高鹽食物

高鹽食物也要避免。圖／摘自Pelexs
高鹽食物也要避免。圖／摘自Pelexs

有些人比較重口味，即使減肥時，還是會吃比較重口味的食物，但其實鹽分過多，會讓身體代謝出現混亂，所以減肥時間，要避開過高鹽分的食物，但不是代表口味要變清淡，而是鹽分過多的食物少碰，包括香腸、火腿等，如果是辣或是其他口味也還好。

三、冰冷食物、飲品

冰冷飲品少喝。圖／摘自Pelexs
冰冷飲品少喝。圖／摘自Pelexs

夏天減肥，很多人都愛喝冰的飲料、水等，也可能愛吃冰冷的食物，但其實冰涼的食物、飲品吃太多，會降低身體的基礎代謝效率，可能會減緩燃燒脂肪的效率，所以要喝水，至少要喝溫水或是常溫水，也不要運動後馬上喝冰涼飲料，有礙於消耗身體脂肪。

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