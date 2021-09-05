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包裝果蔬汁喝健康？注意「5細節」挑錯先胖一半

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

有人說喝果蔬汁比較健康，加上外食族無法有效補充蔬菜和水果，許多人期望能藉由包裝果蔬汁攝取所需營養，不過事實真的如此嗎？

有些產品的果蔬汁含量低、糖分含量高，不僅營養成分含量少，喝多了反而對身體產生負擔，因此，台灣食藥署分享選擇果蔬汁時要注意什麼：

一、果蔬汁含量：

果蔬汁含量多寡會影響口感、價位及營養成分等，挑選時應注意果蔬汁含量。

二、保存期限：

果蔬汁產品的保存期限與加工流程有關，經較高溫度及較長時間的熱殺菌，可去除較多微生物及酵素，延長保存時間，但也會使色澤、營養及風味部分被破壞或流失。近來出現冷殺菌產品，訴求無熱破壞，可保留原始色澤、營養成分及風味，惟價位偏高，且多需冷藏貯存。

三、成分及營養標示：

部分市售果蔬汁產品，會添加蔗糖或果糖，攝取過多會使血糖上升、導致體脂肪形成，產生肥胖問題。

四、貯藏溫度：

有些果蔬汁產品只能以冷藏貯藏，開封後要儘快飲用完，才能避免微生物滋生、產品腐敗變質引起食物中毒或腹瀉等情況。

五、過敏原警語：

芒果及其製品為果蔬汁常見的過敏原，如對其過敏，挑選時要特別留意，以免發生過敏症狀。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51183

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https://www.healthnews.com.tw

過敏 肥胖 血糖

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