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他求問「渾圓金黃色」水果名 網秒解：加檸檬汁超好吃

聯合新聞網／綜合報導
黃金果。（取材自維基百科）
黃金果。（取材自維基百科）

近日一位網友發現一種渾圓又金黃的水果品種，上網求問水果名稱，引來識貨者大讚「好吃」、「養顏美容」。

一位網友在「爆系知識家」PO出一張對話擷圖，圖中有人傳了一顆渾圓金黃色的水果照片，問「這顆黃黃的，不知道是什麼」，原PO猜是葡萄袖，但答案並不是，水果切半後也看不出所以然，質疑自己「是不是我的水果吃不夠多樣式？」於是PO上網求教「沒見過的水果，名稱是？」

貼文一出立即引來識貨者回應，「黃金果」、「超好吃」、「吃起來像Q一點的果凍」、「膠原蛋白非常豐富」、「養顏美容」；還有老饕級的網友建議，「你可以把這個跟蜂蜜一起打汁，再加一點氣泡水，會很好喝，我個人還會再加一點蘋果汁」、「你這個已經很熟了 乳白色是最好吃的」、「切開要趕快吃掉，不然會氧化，可以滴幾滴檸檬防氧化，會更好吃」。

雖然多數人大讚黃金果好吃，但也有人表示「吃一小塊整個牙齒、嘴巴都會澀澀的，不愛」、「個人覺得很臭」、「我個人不愛，但是我的小孩超愛吃」、「很黏，刀子要小心」。

根據維基百科，黃金果（pouteria caimito、abiu）又黃晶果、雅美果，是桃欖屬下的一種植物，果實100克至600克，大者可達1500克，幼果綠色，成熟時黃色，宜鮮吃或做水果沙拉。

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