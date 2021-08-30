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買鮭魚發現有「詭異血痕」急求助 行家曝瘀青原因

編譯中心／綜合報導
一名網友在好市多購買鮭魚尾切片，沒想到回家細看後卻發現魚肉上有紫紅「血痕」。（取材自臉書）
一名網友在好市多購買鮭魚尾切片，沒想到回家細看後卻發現魚肉上有紫紅「血痕」。（取材自臉書）

知名美式大賣場好市多以物美價廉、高CP值的特性吸引顧客持續回購。近日一名網友在好市多購買鮭魚後，回家切開竟發現魚肉有詭異「瘀血」，讓他好奇發文向廣大網友求教，貼文引起網友熱議。

網友在臉書社團發文，他在文中說明自己最近買了鮭魚尾切片，回家細看後卻發現不太對勁，竟然出現詭異「瘀血」，困惑直呼「第一次切開看到血痕在上面」。

從網友貼出的照片中可以看到，橘紅的魚肉上有著數條紫紅血痕，狀似「瘀血」，奇怪的狀況讓網友不知如何是好，便發文向廣大網友求教，「不知是否遇到相同狀況的（網友），能幫忙解惑，謝謝」。

貼文一出也引起熱議，網友紛紛幽默回應，「大概吃草莓果醬沒消化吧」、「這可以告costco虐待食物，千萬別退」、「喔賣尬，屍變前奏，冰箱記得鐵鍊鎖好」、「打家暴專線吧，或許可以整條魚約談」、「合理推斷這是每天追劇坐在沙發造成的靜脈曲張」。

也有網友擔心會不會是寄生蟲或是受傷感染，但有內行網友解答「這是魚被撈起時撞傷，或是被勾到，導致內出血，沒影響」、「捕撈時撞到或摔到導致的瘀青」，也有網友補充「味道會比較不好一點（釣魚人路過）」。

至於清除淤血的方法，也有網友提供建議，「拿冰鹽水噴一下，再鋪紙巾看看」、「表面噴一點鹽水，然後用吸水紙覆蓋住，血水就會排出，再不然就是拿去好市多退貨」。

好市多 家暴 釣魚

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