減肥想吃零食又怕發胖？學這5招控制食慾開心吃

吃東西，儘量選在白天，晚上減少進食。圖／摘自Pelexs

疫情 陸續比較緩解，不少人開始在做好相關保護措施下，也開始往外跑，但在家期間體重不停上升，正是該好好減肥了！但減肥時，不一定能管得著嘴，甚至還想偷吃零食，該怎麼管好自己的嘴，還能控制食慾，讓減肥能夠成功呢？

一、白天吃，晚上不吃

想要減肥，得要看身體的代謝狀況，通常白天因為工作、生活的關係，身體代謝狀況比較好，晚上的時候整體代謝會下降，因此如果想要偷吃零食，至少在傍晚6點前來吃，但也要控制整體的量。

二、吃健康的零食

零食對上班族來說，真的是很療癒的事情，但零食很多種，可以選擇比較健康的零食。舉例來說，各種餅乾、洋芋片等，都是熱量高且容易發胖，所以可以改吃譬如堅果、果乾等，可以滿足口腹之慾，也不用太怕發胖。

選吃健康的零食。圖／摘自Pelexs

三、正餐時間多吃蛋白質

減肥期間，在吃正餐時，要減少澱粉攝取，但可以多吃蛋白質，包括雞胸肉、魚肉等，蛋白質可以讓飢餓感降低，也能讓大家吃得飽足感，不怕很快就餓。

四、三餐要規律

減肥時，吃東西是最重要的事情，而吃飯時間要固定，因為如果用餐時間不正常，身體會怕捱餓，可能更容易堆積脂肪，而定時吃飯，可以讓身體養成習慣，也可以降低正餐之間的零食攝取。

五、轉移注意力

如果真的很想吃東西，那麼可以讓自己忙碌，轉移各種注意力，譬如處理複雜的工作，做家事等，然後搭配用餐時間固定，自然能養成良好的飲食習慣。