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新奇「黃色火龍果」他切開好失望 網：這款腹瀉力最強

編譯中心／綜合報導
一名網友購買黃色火龍果，被網友戲稱猛看好像青蛙的肚肚。（翻攝自Dcard）
一名網友購買黃色火龍果，被網友戲稱猛看好像青蛙的肚肚。（翻攝自Dcard）

提到火龍果，多數人印象中只有「紅皮紅肉」或「紅皮白肉」的種類，一名網友日前開箱「黃色火龍果」，還略顯失望地說「黃色火龍果裡面（指果肉）竟然不是黃色」引起熱議，其他網友表示，這款是泰國黃龍果，「腹瀉力最強」。

一名網友在Dcard發文表示，日前購買了外觀漂亮、一顆要35元的黃色火龍果，但切開來後發現果肉顏色並非黃色，而是與一般火龍果一樣的「白肉底」，讓他直呼「居然不是黃色的」，還強調「肉質沒有其他兩色的白肉紅肉火龍果紮實」讓不少網友朝聖留言。

有網友看完表示，以為是「反串文」，原來真的有黃色的火龍果，「是我孤陋寡聞，長知識了」、「偷偷問，哪裡可以買」、「我買貴了…我之前在菜市場一顆50欸」、「乍看縮圖我還以為是青蛙的肚肚」。原來這款火龍果為「泰國黃龍果」，網友說，「仔細品嚐會發現它帶一點檸檬清香、微酸，不過我個人喜歡紅龍果多一點。」

不少「饕客」也出來為火龍果的口感排名，「紅龍果大勝，以口感排名：紅龍＞白龍＞黃龍；甜度為紅龍＞黃龍＞白龍；草腥味為白龍＞黃龍，紅龍基本上沒有。」也有人提醒，若本身有便祕問題，可食用白肉火龍果，其中的「膳食纖維」能促進腸胃蠕動、有助排便；若想養顏美容，可吃有「甜菜紅素」（具抗癌性的極佳抗氧化劑）的紅肉火龍果。

網友切開後失望黃色火龍果的果肉「竟然不是黃色的」。（翻攝自Dcard）
網友切開後失望黃色火龍果的果肉「竟然不是黃色的」。（翻攝自Dcard）

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