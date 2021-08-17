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「解凍」的生魚片其實很新鮮？內行人曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
從冷凍庫拿出來的生魚片不新鮮？引發大批網友熱議。Getty Images
從冷凍庫拿出來的生魚片不新鮮？引發大批網友熱議。Getty Images

從冷凍庫拿出來的生魚片不新鮮？日前有一名網友發文控訴，明明海鮮店老闆保證端出「新鮮生魚片」，卻還是拿「解凍」過後的生魚片招待客人，讓他直覺受騙了，但文章立刻釣出一名熟悉遠洋捕釣工作的專業網友現身說明，讓許多人看了直呼「長知識啦！」、「推～專業好文」。

一位網友在社群網站發問「新鮮生魚片是不是詐欺？」他表示生魚片老闆總說「保證新鮮」，但他卻看見老闆拿出的鮪魚是「解凍」過的，「它不知道已經在冷凍庫裡躺多久了」，他甚至懷疑市面上很多店家可能也是用此手法欺騙消費者。

另一名熟悉延繩釣作業的網友回文分享過去在遠洋鮪釣船捕魚的經驗，他表示把電僵後的魚拉上甲板後，會一刀刺進魚腦處使其死亡，接著去鰭、去鰓蓋（內藏寄生蟲）、去內臟（內有酵素、血液，需去除以避免腐敗），並將水管刺入大動脈處進行「放血」，以除去血腥味。接著，再把魚搬入預冷室保存一天，並拉出「包冰」（在魚體裹上一層薄冰，可抑制魚凍傷、脂肪氧化、凍燒），後再進入預凍室3天、入超低溫冷凍-50度以上的大倉。

他也補充，「以往冷凍給人不好的印象是因為以前冷凍設備沒那麼好，因此冰晶生成會把肉纖維刺破，造成水分無法保存在肉裡面，造成乾柴」，如今良好的冰凍設備早已能解決這一問題。

專業文一出，立刻引起大批網友熱議，「長知識」、「專業推，畢竟我很喜歡吃生魚片」、「好文先推，謝謝分享～」、「活魚現殺生魚片反而有寄生蟲啊XD」、「活締，放血，急冷，熟成（筆記）」。

社群網站 低溫 工作

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