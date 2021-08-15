雞蛋營養度與蛋殼、大小、光滑度有相關？營養師來解惑

（圖：健康醫療網提供）

許多人以為土雞蛋 比白雞蛋的營養更豐富，這是真的嗎？振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅表示，土雞蛋或白雞蛋的營養價值差別不大，雞蛋顏色與雞隻品種及遺傳有關係，因此顏色不影響其營養價值。雞蛋是優良的蛋白質來源，對於蛋黃沒有限制，除非血膽固醇過高、腎臟病合併電解質異常才需要嚴格限制，一般正常健康人吃蛋黃，對身體不會有太大的壞處，建議吃雞蛋，蛋白跟蛋黃都可以放心吃下肚。

土雞蛋白雞蛋 營養成分差不多

涂蒂雅表示，土雞蛋與白雞蛋的營養成分差別不大，無論白殼、紅殼、土雞蛋、烏骨雞蛋，其蛋白質及熱量差別不大。實際上，雞蛋顏色的差異與品種有關，白殼雞蛋來自於白色羽毛的來亨雞，因為生蛋的速度快，所以市面上較常見；紅殼雞蛋來自於紅色羽毛的雞，也因為品種數目較少，生蛋速度較白雞緩慢，因此價格較高。結論是雞蛋顏色與雞隻品種及遺傳有關係，與營養價值並無太大差異。

雞蛋大小光滑度 與營養無直接相關

涂蒂雅說明，雞蛋大小與雞的年紀有關，大顆的雞蛋是年紀長的母雞所生，也因為母雞經常下蛋產道較寬鬆，雞蛋較大顆，蛋殼也會比較薄。反之，如果雞蛋太小顆，很可能是發育不良或年紀小的雞所生，正常情況大約是18周開始生蛋，過於年輕未必是最好的。挑選上建議可以優先選購大小適中、蛋殼稍厚或較光滑的雞蛋會比較新鮮。

蛋黃充滿營養 老年人吃蛋黃很健康

雞蛋是一個好蛋白質的來源，仍有不少老人家誤以為只能吃蛋白不能吃蛋黃以免增加血液膽固醇，涂蒂雅指出，這是很可惜的，蛋黃富含很多鐵質、葉黃素、β胡蘿蔔素等營養素，且近期研究顯示，吃蛋並不會增加血中的膽固醇，反而是過多的油炸物、飽和脂肪會對膽固醇有所影響。因此老年人蛋白跟蛋黃都可以攝取，除非已患有腎臟疾病、血磷、血膽固醇過高現象，蛋黃的攝取量才需要做斟酌。

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資料來源：健康醫療網

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