我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨今宣布辭職

影／梅西抵法國亮相會球迷 已穿上「巴黎」T恤

榴槤味道眾人避？一招提升口感 「吃過就愛上」

聯合新聞網 / 綜合報導
榴槤堪稱水果之王，但其味道卻讓人避之惟恐不及。示意圖／Ingimage
榴槤堪稱水果之王，但其味道卻讓人避之惟恐不及。示意圖／Ingimage

進口水果榴槤的味道讓許多人只敢遠觀，一名網友在社群網站透露自己好不容易克服心理障礙，終於吃到榴槤，才發現味道非常美味，他也好奇有多少人會喜歡，「大家喜歡吃榴槤嗎？」

原PO寫道9日親戚到他家作客，他從冰箱裡拿出榴槤請大家吃，沒想到因為味道太重，沒有一個人敢吃。原PO說自己第一次聞到味道也覺得很噁心，但後來克服心理障礙後，才覺得榴槤根本是人間美味，不過他也很好奇到底有沒有人也喜歡榴槤，於是貼文詢問鄉民們的看法。

貼文一出網友評價兩極，喜歡和不喜歡的各有擁護者，「喜歡，金枕頭讚」、「超喜歡，前年去馬來西亞，回來時買了一堆榴槤口味的東西，整個行李箱都是榴槤味」、「喜歡吃，但價錢太高了」、「每年夏天最期待就是能吃榴槤的時候了」、「不敢吃榴槤，但超愛菠蘿蜜」、「氣味完全沒辦法接受，實在不知道好吃在哪裡」、「沒吃過也不敢吃」、「很臭不喜歡，嘗試過也不愛」、「好像沒吃過，光味道就嚇人」。

還有老饕透露將榴槤冰過後再吃，反而會越吃越香，「冰鎮超讚」、「好吃，冰過更好吃」、「冷凍的超讚」、「一定要冷凍」、「當冰淇淋吃，超好吃」、「冰過後超級好吃，第一次吃就愛上」。

社群網站 台灣

上一則

紅麴玫瑰花餃

延伸閱讀

保羅沃克女兒戀愛一個月就訂婚 未婚夫成各方焦點

保羅沃克女兒戀愛一個月就訂婚 未婚夫成各方焦點
園林酒家天天茶市，全面8.5折 歡迎品嚐正宗粵港風味點心美食

園林酒家天天茶市，全面8.5折 歡迎品嚐正宗粵港風味點心美食
夢龍雪糕被爆雙標 中國用料不如歐洲…網友：太氣人

夢龍雪糕被爆雙標 中國用料不如歐洲…網友：太氣人
破英王室紀錄 平民家中「骨董冰箱」連續運作71年

破英王室紀錄 平民家中「骨董冰箱」連續運作71年

熱門新聞

龍蝦捲是廣受美國民眾喜愛的美食。Getty Images

大啖龍蝦的季節到了…兩種龍蝦捲吃法 你喜歡哪一種？

2021-08-06 11:26
外國記者來到日本，大讚便利商店的雞蛋三明治有著「難以形容的美味」。（取材自推特）

日本超商美食「難以言喻的美味」 讓外國記者都愛上

2021-08-08 01:33
一名網友在好市多買了一盒司康，回家後發現冰在冷凍庫再拿出來沾水加熱，竟然變得更鬆軟好吃。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多的司康放冷凍庫 他分享小秘訣：更鬆軟好吃

2021-08-09 14:16
網友分享「香菜皮蛋魚片湯」的作法，老饕們大讚到港式餐廳必點這道湯品。 圖／翻攝自「廚藝公社」

皮蛋煮湯好喝...她分享作法 老饕讚「港式餐廳必點」

2021-08-06 17:30
雞蛋是民眾常吃的食材，但買回家後究竟該不該洗，令許多人困擾。（示意圖／取材自ingimage

雞蛋買回家別急著洗 務必等到「這個時機」再清洗

2021-08-09 02:40
副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用。

引菌做米糠漬 醃出自家季節風(上)

2021-08-02 02:00

超人氣

更多 >
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照
新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘
中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實

中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責