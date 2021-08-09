我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

BNT執行長：目前還不需要針對變種病毒調整疫苗

好市多的司康放冷凍庫 他分享小秘訣：更鬆軟好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在好市多買了一盒司康，回家後發現冰在冷凍庫再拿出來沾水加熱，竟然變得更鬆軟好吃。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友在好市多買了一盒司康，回家後發現冰在冷凍庫再拿出來沾水加熱，竟然變得更鬆軟好吃。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

臉書常有消費者分享在好市多(Costco)購物的經驗，台灣一名網友日前買了一盒司康，回家後發現冷凍再加熱反而更好吃，而且他還透露簡單的小撇步，可以讓司康變得更鬆軟，貼文也讓鄉民們好奇地想試試看。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」傳授撇步，他說先將烤箱開關打開設定5分鐘加熱，接著裝一杯水，然後將司康從冷凍庫拿出來，再把表面翻過來沾水，接著放入烤箱烤就可以了。

等到烤箱時間一到，再讓司康悶一下就會變得鬆軟好吃，不過原PO也提醒在烤的過程中，如果沒有將司康移動一下換個位子，可能某個部位容易烤焦，因此他建議「我都直接用個放得進烤箱的小瓷盤，轉盤子比幫司康換位子簡單多了」。

網友們看了原PO的方法後也躍躍欲試，「好方法」、「我是放冷藏室，來試試看放冷凍室後的口感，謝謝了」、「真的好像冷凍後拿出來烤比較酥耶」、「放了十顆在冷凍，我來試」、「加熱後超級好吃」、「沒加熱的我能一次吃三顆，如果加熱可能吃更多」。

還有人分享經驗，「個人偏好冷凍司康不沾水，直接烤箱7~8分鐘，外酥內軟」、「蓋上鋁箔、烹飪紙就不好烤焦啦」、「部分放冷藏…冰冰吃，也吃出口味來，哈…」、「冷凍氣炸也好好吃」、「我用電鍋不加水，直接按加熱（放架子）跳起來，再悶3-5分鐘」、「可能因為它的含油量蠻高的，即使冷凍幾天後再拿出來直接吃，我是指馬上、立刻吃的那種，都不會硬，就頂多是冷的感覺，跟放冷藏差不多」。

好市多 Costco 台灣

上一則

雞蛋買回家別急著洗 務必等到「這個時機」再清洗

延伸閱讀

在好市多怕買到爛水果嗎？網建議「一招」免踩雷

在好市多怕買到爛水果嗎？網建議「一招」免踩雷
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
買貴了？紅藍卡購學名藥 1年花費比好市多藥房多數十億

買貴了？紅藍卡購學名藥 1年花費比好市多藥房多數十億
感人 癌末弟想喝好市多蘋果汁 網友接力4小時送達

感人 癌末弟想喝好市多蘋果汁 網友接力4小時送達

熱門新聞

一名網友提問米飯牽絲還可以吃嗎？網友警告絕對不要吃。（示意圖／取材自pixabay）

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

2021-08-02 02:44
龍蝦捲是廣受美國民眾喜愛的美食。Getty Images

大啖龍蝦的季節到了…兩種龍蝦捲吃法 你喜歡哪一種？

2021-08-06 11:26
外國記者來到日本，大讚便利商店的雞蛋三明治有著「難以形容的美味」。（取材自推特）

日本超商美食「難以言喻的美味」 讓外國記者都愛上

2021-08-08 01:33
網友分享「香菜皮蛋魚片湯」的作法，老饕們大讚到港式餐廳必點這道湯品。 圖／翻攝自「廚藝公社」

皮蛋煮湯好喝...她分享作法 老饕讚「港式餐廳必點」

2021-08-06 17:30
副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用。

引菌做米糠漬 醃出自家季節風(上)

2021-08-02 02:00
網友在臉書PO出朋友給的珍奶照，滿滿的珍珠讓不少人喊「密集恐懼症」發作。圖擷自爆廢公社公開版

超狂珍奶照PO出 網友驚喊：密集恐懼症會發作

2021-08-03 15:04

超人氣

更多 >
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣
控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責