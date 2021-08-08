我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中誰是東奧金牌霸主？還有4場關鍵賽

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

日本超商美食「難以言喻的美味」 讓外國記者都愛上

聯合新聞網／綜合報導
外國記者來到日本，大讚便利商店的雞蛋三明治有著「難以形容的美味」。（取材自推特）
外國記者來到日本，大讚便利商店的雞蛋三明治有著「難以形容的美味」。（取材自推特）

隨著東京奧運的舉辦，許多外國選手、媒體人來到日本，體驗在地的生活，常常對東京的一切感到驚奇。最近就有外國媒體，稱讚日本的超商冰品、美食，有著難以形容的美味。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，加拿大記者艾雯（Lori Ewing）近日在個人twitter上分享，表示她在一次晚餐選擇了Lawson便利商店販售的「雞蛋三明治」，並且形容這款三明治，有種「既不自然又難以形容」的美味，很是讓他驚艷。

除了三明治之外，報導指出，新加坡記者莫瀚（Matthew Mohan）也在twitter上，分享一張日本冰品「Choco Monaka Jumbo雪派」的照片，並且宣稱「我找到最棒的冰了」。「Jumbo雪派」是森永製菓旗下產品，由餅乾外殼包覆著香草冰淇淋與巧克力脆片，是便利商店隨處可見的日本國民冰品。

許多日本網友也表示認同「真的很好吃，賣到國外絕對會紅」、「長時間在國外，就會覺得日本的食物真的很好吃」、「便利商店好吃的冰真的很多」、「日本便利商店的東西很豐富，便當、點心味道都是一等一」、「做冰就是日本擅長的地方」、「還有比Jumbo雪派好吃的冰喔，多試試幾個吧」。

日本 東京奧運 超商

上一則

皮蛋煮湯好喝...她分享作法 老饕讚「港式餐廳必點」

延伸閱讀

棒球／世大運、奧運都抗美奪金 森下暢仁有「美」夢

棒球／世大運、奧運都抗美奪金 森下暢仁有「美」夢
東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊
東奧／日本2:0完封美國 奪首面奧運棒球金牌

東奧／日本2:0完封美國 奪首面奧運棒球金牌
東奧／史上最貴奧運 日本當真一無所獲？

東奧／史上最貴奧運 日本當真一無所獲？

熱門新聞

一名網友提問米飯牽絲還可以吃嗎？網友警告絕對不要吃。（示意圖／取材自pixabay）

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

2021-08-02 02:44
龍蝦捲是廣受美國民眾喜愛的美食。Getty Images

大啖龍蝦的季節到了…兩種龍蝦捲吃法 你喜歡哪一種？

2021-08-06 11:26
網友分享「香菜皮蛋魚片湯」的作法，老饕們大讚到港式餐廳必點這道湯品。 圖／翻攝自「廚藝公社」

皮蛋煮湯好喝...她分享作法 老饕讚「港式餐廳必點」

2021-08-06 17:30
副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用。

引菌做米糠漬 醃出自家季節風(上)

2021-08-02 02:00
一女網友到好市多買水蜜桃，不想當奧客對水果又聞又捏，結果仍是買到爛掉，發文感嘆「只能怪自己傻」。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》

在好市多怕買到爛水果嗎？網建議「一招」免踩雷

2021-07-27 12:50
網友在臉書PO出朋友給的珍奶照，滿滿的珍珠讓不少人喊「密集恐懼症」發作。圖擷自爆廢公社公開版

超狂珍奶照PO出 網友驚喊：密集恐懼症會發作

2021-08-03 15:04

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
張柏芝趴床露胸親兒子 網驚：麻煩穿內衣

張柏芝趴床露胸親兒子 網驚：麻煩穿內衣
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳