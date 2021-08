日本超商美食「難以言喻的美味」 讓外國記者都愛上

隨著東京奧運 的舉辦,許多外國選手、媒體人來到日本 ,體驗在地的生活,常常對東京的一切感到驚奇。最近就有外國媒體,稱讚日本的超商 冰品、美食,有著難以形容的美味。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導,加拿大記者艾雯(Lori Ewing)近日在個人twitter上分享,表示她在一次晚餐選擇了Lawson便利商店販售的「雞蛋三明治」,並且形容這款三明治,有種「既不自然又難以形容」的美味,很是讓他驚艷。

除了三明治之外,報導指出,新加坡記者莫瀚(Matthew Mohan)也在twitter上,分享一張日本冰品「Choco Monaka Jumbo雪派」的照片,並且宣稱「我找到最棒的冰了」。「Jumbo雪派」是森永製菓旗下產品,由餅乾外殼包覆著香草冰淇淋與巧克力脆片,是便利商店隨處可見的日本國民冰品。

Away from sports and #Tokyo2020, I discovered the best convenience store ice-cream last night… pic.twitter.com/tkbtoBhnNj