大啖龍蝦的季節到了…兩種龍蝦捲吃法 你喜歡哪一種？

龍蝦捲是廣受美國民眾喜愛的美食。Getty Images

每年從7月起，便進入龍蝦豐收季節，到了9月，隨著氣溫降低、龍蝦殼開始變硬，肉質會更飽滿；美東的龍蝦節多在7-8月份，而西岸洛杉磯 一帶，龍蝦節則選在9月，因為此時的龍蝦肉最美味。

龍蝦捲有兩種不同的作法，多數人或許不知其中差異；一般來說，經奶油浸泡的熱龍蝦捲是康乃狄克龍蝦捲，而冷食的則屬緬因龍蝦捲。知名連鎖餐廳Luke's Lobster合夥人兼行銷長班．康尼夫(Ben Conniff)分析了這兩種龍蝦捲的異同。

康尼夫說，有些餐廳宣稱在1910或20年代發明了龍蝦捲，但比較合理的推論是，從人們知道捕捉龍蝦、懂得做麵包，便會把剩餘的龍蝦夾在麵包裡；因此，他無法接受龍蝦捲是誰發明的這種說法。

康乃狄克龍蝦捲與緬因龍蝦捲同樣以切碎的龍蝦肉為基底，餡料放在對半剖開、烤過的麵包上。也被稱為「新英格蘭 龍蝦捲」的康乃狄克龍蝦捲，會先用奶油將龍蝦烹煮過，食用時再淋上奶油與檸檬，這類的奶油龍蝦，入口是熱呼呼的。

冷食的龍蝦捲即緬因龍蝦捲，先將蒸熟、冷卻的龍蝦肉用美乃滋攪拌，鋪在對半切開的長條麵包上，有時會添加些生菜、龍蒿葉、時蘿，或其他香草植物。

兩者最主要差別在於，熱龍蝦捲只有龍蝦和奶油，而冷的龍蝦捲則內容豐富，可加入芹菜、培根、玉米或其他配料，增添龍蝦捲的口感與纖維。但何者才是真正的龍蝦捲？

即使生長在康乃狄克州，康尼夫認為緬因龍蝦捲才是正宗美國 口味。他說，緬因州是世界龍蝦之都，緬因人最懂該如何料理龍蝦；在龍蝦捲這項料理上，再加熱會破壞龍蝦的甜度與纖維，而冷食是最好的方式。

此外，康尼夫也認為緬因龍蝦捲風味更勝康乃狄克的原因是，前者的龍蝦只薄薄地包覆著美乃滋，而非被奶油和檸檬味給掩蓋了原有的鮮甜。有人認為加了美乃滋、冷的龍蝦捲應該算是龍蝦沙拉，康尼夫說，如果你有個很棒的龍蝦，經過正確的烹煮方式，僅添加少許配料放入麵包裡，絕對可以品嘗到它的美味。

對華人來說，不論康乃狄克龍蝦捲與緬因龍蝦捲何者風味較佳，但把龍蝦放入麵包、加上美乃滋，應該不是料理龍蝦的唯一方法吧！