我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

東奧／51歲西班牙競走老將8度征戰 創田徑史紀錄

大啖龍蝦的季節到了…兩種龍蝦捲吃法 你喜歡哪一種？

世界新聞網
龍蝦捲是廣受美國民眾喜愛的美食。Getty Images
龍蝦捲是廣受美國民眾喜愛的美食。Getty Images

每年從7月起，便進入龍蝦豐收季節，到了9月，隨著氣溫降低、龍蝦殼開始變硬，肉質會更飽滿；美東的龍蝦節多在7-8月份，而西岸洛杉磯一帶，龍蝦節則選在9月，因為此時的龍蝦肉最美味。

龍蝦捲有兩種不同的作法，多數人或許不知其中差異；一般來說，經奶油浸泡的熱龍蝦捲是康乃狄克龍蝦捲，而冷食的則屬緬因龍蝦捲。知名連鎖餐廳Luke's Lobster合夥人兼行銷長班．康尼夫(Ben Conniff)分析了這兩種龍蝦捲的異同。

康尼夫說，有些餐廳宣稱在1910或20年代發明了龍蝦捲，但比較合理的推論是，從人們知道捕捉龍蝦、懂得做麵包，便會把剩餘的龍蝦夾在麵包裡；因此，他無法接受龍蝦捲是誰發明的這種說法。

康乃狄克龍蝦捲與緬因龍蝦捲同樣以切碎的龍蝦肉為基底，餡料放在對半剖開、烤過的麵包上。也被稱為「新英格蘭龍蝦捲」的康乃狄克龍蝦捲，會先用奶油將龍蝦烹煮過，食用時再淋上奶油與檸檬，這類的奶油龍蝦，入口是熱呼呼的。

冷食的龍蝦捲即緬因龍蝦捲，先將蒸熟、冷卻的龍蝦肉用美乃滋攪拌，鋪在對半切開的長條麵包上，有時會添加些生菜、龍蒿葉、時蘿，或其他香草植物。

兩者最主要差別在於，熱龍蝦捲只有龍蝦和奶油，而冷的龍蝦捲則內容豐富，可加入芹菜、培根、玉米或其他配料，增添龍蝦捲的口感與纖維。但何者才是真正的龍蝦捲？

即使生長在康乃狄克州，康尼夫認為緬因龍蝦捲才是正宗美國口味。他說，緬因州是世界龍蝦之都，緬因人最懂該如何料理龍蝦；在龍蝦捲這項料理上，再加熱會破壞龍蝦的甜度與纖維，而冷食是最好的方式。

此外，康尼夫也認為緬因龍蝦捲風味更勝康乃狄克的原因是，前者的龍蝦只薄薄地包覆著美乃滋，而非被奶油和檸檬味給掩蓋了原有的鮮甜。有人認為加了美乃滋、冷的龍蝦捲應該算是龍蝦沙拉，康尼夫說，如果你有個很棒的龍蝦，經過正確的烹煮方式，僅添加少許配料放入麵包裡，絕對可以品嘗到它的美味。

對華人來說，不論康乃狄克龍蝦捲與緬因龍蝦捲何者風味較佳，但把龍蝦放入麵包、加上美乃滋，應該不是料理龍蝦的唯一方法吧！

美國 新英格蘭 洛杉磯

上一則

夢龍雪糕被爆雙標 中國用料不如歐洲…網友：太氣人

延伸閱讀

瑪麗珠娜（一六）

瑪麗珠娜（一六）
休士頓華埠葛瑪蘭麵包坊 飄濃濃台灣味

休士頓華埠葛瑪蘭麵包坊 飄濃濃台灣味
龍蝦或烤雞？婚宴餐點依送禮金額分級 網友妙招反擊

龍蝦或烤雞？婚宴餐點依送禮金額分級 網友妙招反擊
東奧／冷麵包、乾癟薯條…漢堡餐賣14美元 記者轟太貴

東奧／冷麵包、乾癟薯條…漢堡餐賣14美元 記者轟太貴

熱門新聞

一名網友提問米飯牽絲還可以吃嗎？網友警告絕對不要吃。（示意圖／取材自pixabay）

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

2021-08-02 02:44
日本網友分享，只要用鋁箔紙包住水蜜桃並妥善放置，就能增長保存期限。(取材自推特)

水蜜桃好快爛掉？用這東西包好「延長3周壽命」

2021-07-30 03:30
一女網友到好市多買水蜜桃，不想當奧客對水果又聞又捏，結果仍是買到爛掉，發文感嘆「只能怪自己傻」。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》

在好市多怕買到爛水果嗎？網建議「一招」免踩雷

2021-07-27 12:50
副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用。

引菌做米糠漬 醃出自家季節風(上)

2021-08-02 02:00
網友在臉書PO出朋友給的珍奶照，滿滿的珍珠讓不少人喊「密集恐懼症」發作。圖擷自爆廢公社公開版

超狂珍奶照PO出 網友驚喊：密集恐懼症會發作

2021-08-03 15:04
日本一醬油工廠推出「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」引發討論。（示意圖／Ingimage）

失手卻成絕世美味？醬油廠推「17倍勁辣烤肉醬」暴紅

2021-07-29 01:40

超人氣

更多 >
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了
吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片
德州預售屋1天賣130棟 中國買家最多「看視訊就買了」

德州預售屋1天賣130棟 中國買家最多「看視訊就買了」