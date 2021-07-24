過期麵粉先別丟 家事達人曝「隱藏用途」

麵粉過期怎麼辦？有家事達人分享許多清潔用途。（取材自臉書「廚藝公社」）

許多人為了省錢都會選擇在家下廚，也因此會囤放一些食材，但一不小心往往都會放到過期，一名網友日前在家中發現一包麵粉已經過期，想丟掉又怕浪費，於是在臉書 上發文求助鄉民們是否有其他用途，貼文一出就有許多達人分享各種清潔用途。

原PO在「廚藝公社」貼出照片表示，日前在家中發現一包中筋麵粉，但發現包裝上的有效日期已經過期了，從照片看到麵粉雖然有打開使用過，但似乎用的量不多。原PO不知道過期的麵粉是否還能用，於是發文詢問鄉民意見，「麵粉過期了還可食用嗎？還是還能有什麼用途？感謝大家」。

許多內行人都表示可以用來清潔廚具或食材，「炸完東西的油鍋，把麵粉倒進去吸油結塊後，再丟垃圾桶」、「過期麵粉用來吸附集油杯厚重油泥最好用了，我每次清洗吸油煙機的油網、集油杯都用麵粉，真的很神奇，試試看」、「拿來洗水果比如葡萄，可去除表面變光亮」、「洗碗、洗蔬菜、洗肉超好用！如果用麵粉水浸洗要熬湯的肉類，會發現這樣就不用汆燙了，雜質血水洗得超乾淨，出來的湯色也清澈少雜質」、「麵粉水洗花椰菜很好把蟲清洗出來，我都用麵粉水洗蔬果」。

不過也有人提醒「不要再說洗碗了！老一輩洗碗就是倒大排大水溝，現在住宅水管蜿蜒曲折，這些地方沉積一點麵粉、蘇打粉、太白粉加上髒污油垢就會結塊，再來就是堵塞」、「不要拿來洗東西直接丟廚餘，不然沒弄好就要打電話給水電通水管」、「如果真的要丟掉，我會加水讓他變成糊狀，再丟垃圾車，不然垃圾車碾壓的時候，粉末會爆出來」。