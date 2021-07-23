台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

「美而美早餐」在加州開幕了。(取材自美而美臉書)

台灣 人最熟悉的「美而美早餐」在加州佛利蒙開幕了，22日起連續三天試營運，餐點享八折優惠，消息在官方臉書一公布，不少網友留言「最愛蛋餅」、「大杯冰奶茶必喝」。

「美而美早餐」營業時間是早上8點到下午1點，餐點現點現做，讓顧客吃到「有溫度的家鄉味三明治」，不過目前沒有開放網上訂購。

去年世界日報就有採訪到「美而美早餐」老闆娘汪慧怡，她說原訂2020年上半年開業，卻碰到史無前例的疫情半封城，房租、貸款 ，以及心理上的壓力只能苦吞。

汪慧怡1989年移民來灣區，近年來常在童玩節等活動出現。在來美國 之前，她人生第一份工作就在台北的台視附近的美而美打工，也奠定她想在美國開美而美早餐店的基礎。

「美而美早餐」在加州開幕了，菜單滿滿台味。(取材自美而美臉書)

她表示，在台灣「美而美」是本土連鎖西式早餐店的總稱，不同的系統冠上不同名字，例如「巨林美而美」、「瑞麟美而美」，但都是賣漢堡、三明治。她在美國唸了聖荷西州大與海沃州大，畢業後也曾在自家公司幫忙，然而還是一直思索在灣區開早餐店的可能，「我愛美而美帶給客戶的氛圍。不要小看一份早餐，一份可以飽足胃和提升正能量的早餐，可以有力量面對一天的挑戰！」

她表示，早年她也曾與台灣總公司聯繫加盟，但未能成功。後來是因緣際會下，找到多年前美而美的同事、後來佳醇美而美的創辦人，以及美而美中央廚房供應商，三人結盟才克服原物料的挑戰，能夠做出美而美招牌漢堡排與沙拉醬的原味。另外，又來回折騰後，才搞定貸款、租店、註冊商標等前期作業。

汪慧怡指出，「或許美國不像是亞洲，大家有每天外出買早餐的習慣。但如果有人願意早上3點半起床幫大家準備有溫度的能量早餐，這份心意也是希望能被肯定的。當然，最希望聽到的也是：終於能吃到家鄉味早餐三明治！」

美而美早餐地址

43761 Boscell Rd #5125, Fremont, CA 94538