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中韓「泡菜之爭」出爐 南韓將Kimchi譯名為「辛奇」

中新社／首爾22日電
南韓泡菜（Kimchi）的中文標準譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇」。(路透)
南韓泡菜（Kimchi）的中文標準譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇」。(路透)

南韓文化體育觀光部22日通過「公共術語的外語譯名規範」修正案，正式將南韓泡菜（Kimchi）的中文標準譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇」，以與中國四川泡菜（PAOCAI）進行明確區分。

消息稱，鑒於漢語中沒有Kim或Ki這樣的音節，無法進行準確的音譯，南韓農林畜產食品部於2013年對4000多個漢語詞彙的發音進行分析，比對中國8種方言的讀法，並徵求專家意見，提議將Kimchi翻譯成「辛奇」。

今年初，專家在對16個候選譯名進行研究後，考慮到「辛奇」與韓語原文發音相似，且讓人聯想起辛辣、新奇的意思，被選定為合適的譯名。

消息同時指出，修正案主要用於國家及地方自治團體的網站資料庫及宣傳文件裡，民間可酌情決定如何翻譯，非強制要求。

南韓文化體育觀光部文化藝術政策室室長朴泰榮（音）表示，「在韓中文化交流年之際，期待就包括兩國飲食文化在內的各種文化進行討論和交流。」南韓農林畜產食品部食品產業政策室長金仁中（音）表示，希望通過修改譯名減少辛奇和泡菜之間的爭議，並期待辛奇的世界地位能够提高。

中國四川的泡菜（pao cai）主要成分包括蘿蔔、黃瓜等。但在與中國相鄰的南韓，泡菜通常指用大白菜製成的辛辣醃製食品。雖然兩者英文名不同，但它們在中國都被統稱為泡菜。四川泡菜去年12月獲得ISO認證，環球時報稱中國主導泡菜業國際標凖，並稱南韓的「泡菜宗主國」地位名存實亡。此言論迅速引發南韓不滿，一度引發中韓網友大戰。

南韓泡菜（Kimchi）的中文標準譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇」。(歐新社)
南韓泡菜（Kimchi）的中文標準譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇」。(歐新社)

南韓 中國 觀光

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