我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：副國務卿薛曼亞洲行 仍有可能訪問中國

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

影／36種速食常溫放2年結果曝光 營養師：你還愛嗎

編譯中心／綜合報導
英國一位營養師，將36種速食放置常溫下2年，實驗會發生什麼事情。（取材自TikTok）
英國一位營養師，將36種速食放置常溫下2年，實驗會發生什麼事情。（取材自TikTok）

隨處可見的速食餐廳是不少忙碌的人及年輕人的首選，不過關於其是否營養這件事，一直都讓民眾在意。日前就有位英國營養師做了「速食保鮮期」的實驗，把多達36種高熱量、知名的速食放在常溫保存2年，近期開箱結局，立刻引起百萬網友關注。

英國網友日前在TikTok「@elifgkandemir」帳號PO出影片，她提到自己母親身為營養師，為了調查現代人過於肥胖的原因，便決定實行一項實驗，將多達36種的高熱量速食，放在常溫的塑膠盒中保存，並持續觀察這些食物的變化。

@elifgkandemir

Still fancy that burger? 🥴 #fyp #foryoupage #food #foodtiktok #fastfood

♬ Jalebi Baby - Official - Tesher & Jason Derulo

時間過了兩年後開箱，發現不管是漢堡、披薩、雞塊，甚至包含甜甜圈，沒有任何一種出現腐敗、異味等問題，外型跟剛製時如出一轍。實驗結果也讓這位營養師媽媽向大眾喊話：「你們還會愛吃漢堡嗎？」

完整影片PO出後，也在網路上掀起討論，不少網友也紛紛回應「想遠離這些加工食品，不然會讓身體累積許多負擔」、「原來這就是我平常愛的東西」、「過去就有類似的實驗出現，但又目睹一次還是很震撼」。

英國 肥胖 TikTok

上一則

他自創神奇料理 讓烤南瓜飄「鮭魚味」

延伸閱讀

吃芒果優點多 營養師：削皮取代手剝 可減少過敏機會

吃芒果優點多 營養師：削皮取代手剝 可減少過敏機會
營養師：搭配均衡飲食 長者最好每天運動半小時

營養師：搭配均衡飲食 長者最好每天運動半小時
對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃

對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃
防疫宅家黏3C 這些「護眼營養素」每餐多吃一些

防疫宅家黏3C 這些「護眼營養素」每餐多吃一些

熱門新聞

網友分享自己家中的家常菜「高麗菜煎蛋」，很多人驚呼從來沒看過。（取材自廚藝公社）

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

2021-07-13 03:07
日本網友分享，只要炒飯時加一匙魚露，就能讓蛋炒飯散發出海鮮的香氣。圖擷取自twitter

這款調味料只要加一匙 陽春炒飯昇華「濃濃海鮮味」

2021-07-13 18:43
飯要怎麼煮才好吃？其中大有秘訣。(示意圖／Ingimage)

煮白飯不要只加水「4個技巧」香甜口感升級

2021-07-20 01:06
一名女網友分享將花椰菜心去絲、切塊，然後跟花椰菜一起炒就會變得很好吃。（取材自臉書）

「花椰菜心」粗又硬 她透露料理小祕訣：變甜又好吃

2021-07-18 02:45
一名網友發文詢問「沙茶醬料理」，引起熱烈討論。圖／報系資料照

沙茶醬可以做什麼料理？老饕曝私房食譜：超下飯

2021-07-19 15:51
只要切對地方，就能完美不浪費地品嚐水蜜桃。(ingimage)

水蜜桃這樣吃「2刀劃對」完美去籽不浪費

2021-07-15 03:01

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」