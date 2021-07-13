這款調味料只要加一匙 陽春炒飯昇華「濃濃海鮮味」

日本網友分享，只要炒飯時加一匙魚露，就能讓蛋炒飯散發出海鮮的香氣。圖擷取自twitter

「魚露」是一種做泰式料理時常見的調味料，不過除了正式的泰式料理以外，魚露還有其他方面的料理功能，最近就有日本 網友分享，只要使用一點魚露，就能夠輕鬆炒出有海鮮風味的炒飯。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「DAIGATANA」近日分享，表示許多人不懂得使用魚露做料理，讓它榮登「料理男衝動買下最後用不完的調味料」第一名，不過只要用「蛋2個、魚露1大匙、油3匙、3分之2米杯的白飯」，就能做出具有螃蟹風味的蛋炒飯。

報導指出，魚露是一種用醃過的生魚長時間發酵後的調味料，具有獨特的味道。雖然有些發酵的臭味，但是在經過加熱之後，臭味就會消去，因此受到越南 等東南亞 地區的喜愛。記者也實測網友的作法，確實發現炒出來的飯有種海鮮魚類及甲殼類的香氣，讓人一吃上癮。

其他網友們也表示「本來是打算作綠咖哩的，學到一招」、「加納豆也很好吃喔」、「魚香茄子跟魚香豆腐也很棒」、「魚露是發酵調味料所以很百搭，只要別放太多配啥都美味」、「剩下來的炒個蛋都是很棒的下酒菜」、「看了都想買魚露了」、「加進咖哩也很棒」、「用大火炒的時候從邊邊加，香味倍增」。