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「吃下去會得道？」客製化蛋糕 寫滿波羅蜜心經引熱議

編譯中心／綜合報導
一名女網友上傳寫滿波羅蜜心經的蛋糕，讓眾人看傻了眼。 （翻攝自臉書社團）
一名女網友上傳寫滿波羅蜜心經的蛋糕，讓眾人看傻了眼。 （翻攝自臉書社團）

不論慶生或喜宴，許多人都會用蛋糕來慶祝，為了拓展客源，有些店家會推出客製化蛋糕，依據客人提出的樣式來製作。一名女網友在臉書上傳一張蛋糕照片，上面寫滿了經文，讓許多人看傻了眼，還有鄉民搞笑地說「這顆吃下去我還不得道」。

從女網友貼出的照片看到，蛋糕鋪滿白色鮮奶油，上面還寫滿了波羅蜜心經，就連蛋糕周圍也寫了經文，搭配上金黃色的紙盒，整體看起來相當莊嚴，這也讓女網友哭笑不得地說「告訴我你們吃不吃的下去？我是無法，就算送給媽媽也是可能繼續供著唸經」。

鄉民們看了大讚蛋糕師傅很強，「這個師傅是不是在做蛋糕的時候心情特別平靜」、「蛋糕師傅應該寫得很賭爛」、「這個蛋糕師傅好厲害，後來師傅出家了嗎？」、「這蛋糕師傅道行很高」、「製作蛋糕的人，會不會邊做邊罵？」、「有人想過西點師傅的感受嗎？」、「這蛋糕師很強，手超穩」。

許多人也搞笑地說「感覺蛋糕內有封印些什麼東西」、「吃了法力大增」、「看到照片以為是骨灰罈上面寫心經，仔細看才知道是蛋糕」、「不知道是慶祝用還是超度用？」、「妳是想弄死做蛋糕的嗎？」、「吃了就要出家的感覺」、「這個蛋糕從製作到完成可能要七天的時間，第一天做出糕體，其他三天寫經文，剩下三天開光+供奉」。

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