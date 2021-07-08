我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

日本被炸雞占領？店家「疫」外倒閉 紛紛改賣唐揚雞

編譯中心 / 綜合報導
日本不景氣造成許多店家倒閉，但是唐揚炸雞店卻越開越多，讓網友戲稱未來全日本都會變成一家巨大的唐揚炸雞店。唐揚炸雞示意圖。（取材自ingimage）
日本不景氣造成許多店家倒閉，但是唐揚炸雞店卻越開越多，讓網友戲稱未來全日本都會變成一家巨大的唐揚炸雞店。唐揚炸雞示意圖。（取材自ingimage）

日式唐揚炸雞是一種頗受歡迎的平民美食，然而隨著經濟低迷，日本社會上居然出現了其他店家倒了，炸雞店卻愈開愈多的特殊現象。讓網友感慨如果持續下去，以後整個日本，都要變成一間巨大的唐揚炸雞店家。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友「miseromisero」日前在推特上表示，家裡附近的松屋、coco壹番屋等店家都倒了，變成了唐揚炸雞專賣店。原有的地域生態喪失機能，遭到社會淘汰後，紛紛成為了唐揚炸雞店。要是繼續下去，將來人口減少，公園和公家機關無法營運，恐怕也會變成唐揚炸雞店，最後全日本都會變成一個巨大的唐揚炸雞店。

雖然有點半開玩笑，不過miseromisero的擔憂不是沒有原因的。報導指出，這兩年日本新開業的唐揚炸雞店，居然高達1000家以上。在疫情影響下，許多店家紛紛倒閉，由唐揚炸雞店取而代之，儼然成為日本不景氣中的特殊現象。

網友們紛紛表示「歷史不斷重演」、「然後每一家都說自己是獲得金賞的炸雞店」、「人口減少讓養雞的後繼無人，從此變成使用謎肉的炸雞」、「唐揚炸雞店（無人販售）」、「被炸雞占領的命運」、「日本列島唐揚炸雞專賣店計畫」、「國旗也改成炸雞」、「唐揚炸雞式科幻」、「總比到處都是珍奶店好」。

日本 疫情 美食

上一則

友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎 網曝好市多烤雞極致吃法

延伸閱讀

「疫」改常態 日本京都推修學旅行「宅配到校」

「疫」改常態 日本京都推修學旅行「宅配到校」
出生減死亡增 加州白人4年減少63萬

出生減死亡增 加州白人4年減少63萬
武打場面的魅力

武打場面的魅力
足球／巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言

足球／巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言

熱門新聞

一名網友發文推薦美式大賣場好市多販賣的一款泡麵，他在泡麵中加入「超豪華配料」波士頓龍蝦，讓整碗泡麵瞬間不同凡響。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

他煮泡麵加「超豪華配料」 網眼睛全亮：太犯規

2021-07-05 16:12
一名網友發文分享香煎虱目魚肚的獨門秘訣，用兩招將魚皮煎得「金黃酥脆」。（取材自臉書社團）

香煎虱目魚肚狂噴油像氣爆？學「這招」讓魚皮金黃酥脆

2021-07-04 02:35
一名網友透露，自己將蝦子退冰後，卻發現蝦頭部分整個泛黑，讓她相當錯愕。 （取材自YouTube）

蝦子退冰「頭變黑」她不敢吃 專家解釋新鮮度

2021-07-01 01:19
Costco。(Getty Images)

友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎 網曝好市多烤雞極致吃法

2021-07-07 02:42
一名網友PO文表示，他最近剛好買了一罐堅果，於是就好奇詢問網友「應該怎麼保存？」示意圖／ingimage

大罐堅果如何保存？ 內行人曝1招：放再久也不會有油味

2021-06-28 12:54
少油版家常炸魚薯

少油版家常炸魚薯

2021-07-04 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量