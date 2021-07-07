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友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎 網曝好市多烤雞極致吃法

聯合新聞網／綜合報導
Costco。(Getty Images)
Costco。(Getty Images)

有一位台灣網友發現朋友竟會將吃剩的雞骨冷凍，之後熬湯煮麵吃，忍不住驚呼「省錢到一個極致」，引發網友熱烈討論，更有人表示也會將好市多的烤雞拆開燉湯。

網友在批踢踢發文感嘆，剛與朋友聊天時發現，對方竟然會把「吃完的全家桶的雞骨頭拿去冷凍」，待之後要煮飯時再取出熬湯，此舉令他驚為天人，「這樣算不算是客家到一個極致了啊」，該文立刻吸引鄉民加入討論。

立刻有人發表反對意見，指這種做法不太乾淨，「口水骨頭高湯」、「除非他吃雞都用手撕，不然滿滿口水」、「連同口水一起熬？」、「真正的口水雞」、「省過頭了…感覺跟他生活會過的很痛苦」，但也有人認為「自己吃還好吧」、「熬高湯本來就是用雞骨啊」、「日本好像會這樣」、「日本關西人吃肯德基也會這樣做」。

另也有人舉出自己的做法，「我是自己買全家桶，然後把肉骨拆開、冷凍，煮韓式泡麵的話就可以加一點」、「我家會把好市多的烤雞骨頭拿來熬湯欸」、「大賣場烤全雞剝到剩骨架跟雞胸肉會拿去燉湯，但炸雞不會」、「買烤鴨，會交代店家鴨骨不要炒直接帶回家熬湯」。

近日也有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享經驗，將烤雞肉吃光後，骨架拿去煮湯，再將湯汁加米煮成雞汁飯，大讚成品「非常好吃」，有人則表示會將烤雞湯汁拌飯、冬粉等，讓其他網友笑稱烤雞真的「屍骨無存」，運用得淋漓盡致。

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