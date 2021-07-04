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香煎虱目魚肚狂噴油像氣爆？學「這招」讓魚皮金黃酥脆

編譯中心／綜合報導
一名網友發文分享香煎虱目魚肚的獨門秘訣，用兩招將魚皮煎得「金黃酥脆」。（取材自臉書社團）
一名網友發文分享香煎虱目魚肚的獨門秘訣，用兩招將魚皮煎得「金黃酥脆」。（取材自臉書社團）

對於廚房新手或是不常下廚的人來說，煎魚是中高難度的料理。原因在於魚皮容易黏鍋噴油，而魚肉又較軟嫩，一不小心便容易毀了料理的賣相。近日一名網友便發文分享香煎虱目魚肚的獨門秘訣，用兩招將魚皮煎得「金黃酥脆」，貼文一出引起網友熱議。

網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中分享「香煎虱目魚肚」的技巧，首先在魚肚正中間輕畫一刀，他解釋「煎皮的那面就能更緊貼鍋底，而且熟得也快」如此魚皮便可以煎得「金黃酥脆」。

網友進一步說明，為了避免煎魚的油噴到身上，可以將魚的尾巴部分朝向自己，再用一個小一點的鍋蓋罩住魚肉，「這樣魚皮油爆的時候就比較不會炸到自己，而且還可以煎出香味來。」網友繼續描述，「慢慢你會發現油爆的聲音越來越大，表示魚皮酥脆的時候接近了」，接下來只要翻面再煎就大功告成。

網友說明要先在魚肚中間輕畫一刀，如此一來魚皮那面就能緊貼鍋底，可以熟得較快也煎得...
網友說明要先在魚肚中間輕畫一刀，如此一來魚皮那面就能緊貼鍋底，可以熟得較快也煎得較均勻。（取材自臉書社團）

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛留言，「學到了，難怪我之前怎麼煎魚肚，就是沒辦法整面都酥酥的，就是少了這一刀」、「上次跟老公兩人煎過一次，差點被這魚炸死⋯痛死人」、「虱目魚魚皮那面真的是爆到想逃出廚房」、「我很少煎魚因為怕油爆，我的方法是薄抹一層太白粉，減少油爆的機會」。

也有網友分享虱目魚除了香煎以外的料理方式，「可以試試看用氣炸鍋，超快又方便又好吃」、「直接氣炸9分鐘更方便，不會噴油，且全部均勻金黃酥脆」、「最近被虱目魚油爆到害怕，明明擦乾了，還拚命爆，下次煮粥吃好了」。

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