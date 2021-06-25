雞蛋放冷藏10顆裂5顆讓她超崩潰 網點出關鍵原因

原PO將一盒蛋放冰箱冷藏，結果竟發現有好幾顆裂掉。 圖／翻攝自「廚藝公社」

相信許多人買蛋回家後一定都會放到冰箱冷藏，不過有一名女網友抱怨買了一盒蛋放冰箱幾天，沒想到卻發現10顆裂4顆，讓她以為是冰箱出了問題，於是上網發文求助，就有鄉民認為應該是冰箱溫度太低才導致。

這名女網友在臉書 「廚藝公社」發文寫道，日前買了一盒蛋，購買之前有再三檢查確定沒有破裂，回家後因為還有兩顆舊的還沒吃，於是先把這盒蛋放冰箱冷藏，沒想到隔兩天再拿出來卻發現10顆裡有4顆裂了，讓她傻眼地說「是我的冰箱出問題了嗎？」

為了不浪費，原PO把裂的蛋拿出來料理食用，結果發現又多了一顆裂掉，而且打蛋的時候，這5顆裂掉的蛋竟然結凍敲不破，她只好放到電鍋蒸熟。原PO完全不知道到底問題出在哪，她說冰箱的溫度刻度在中下，「莫非它自己升級要當冷凍庫了嗎？」

貼文一出就有鄉民點出原因所在，「冰箱太冰，應該結凍了」、「可能冷度太強了」、「我昨天也發現這個問題，把雞蛋 敲開結果裡面結冰了，答案就是冰箱溫度太低，我兒子亂轉的，稍微調高一點就好了」、「是太冰，我也遇過」、「冷藏溫度太低了！還可以吃，只是裂的趕快先吃掉」、「太冰了，請放在冰箱門那邊就可以」。