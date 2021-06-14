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BTS肯瓊醬沾不完？他搭創意料理 網友：寧願舔乾淨

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。圖／麥當勞提供
近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。圖／麥當勞提供

麥當勞推出南韓著名人氣團體防彈少年團（BTS）套餐，成功創造話題性也引起購買熱潮。近日一名網友分享套餐特製醬料「肯瓊醬」(Cajun Sauces)吃不完可以如何運用，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在社群網站發文「肯瓊醬沾不完怎麼辦」，他在文中說明近期點了討論度極高的麥當勞BTS套餐，因為十分喜歡特製醬料「肯瓊醬」，剛好吃完套餐後醬料有剩，便決定製作創意料理。原PO分享他的獨門方法，「首先要點一杯玉米濃湯，接著把吃不完的醬倒進去。」原PO幫自己的創意料理取名為「辣味玉米湯」，更形容「不一樣的口味，又辣又燙。」

一名網友發文分享自己將麥當勞新推出的BTS套餐中的肯瓊醬加入玉米濃湯，創意吃法引...
一名網友發文分享自己將麥當勞新推出的BTS套餐中的肯瓊醬加入玉米濃湯，創意吃法引起熱議。圖／取自Dcard

貼文一出引起網友熱烈討論，部分網友不能接受這種吃法，「感覺好噁」、「住手」、「正在吃著麥當勞的我，快吐了」、「嘔⋯拜託不要加進去，我寧願舔乾淨」、「這是撒旦的食物嗎」、「宅在家躲疫情，已經吃了好幾餐麥當勞，我反對」。

也有網友認同原PO的創意料理，「不懂為什麼大家那麼排斥，辣味玉米湯超好喝啊」、「試過了，很好吃」、「原來不只我會這樣做，但我只沾一點點在湯裡」。其他網友提供不同沾醬選擇，「肯瓊醬沾薯條也很好吃啊」、「甜辣醬(Sweet Chili Sauces) mix肯瓊醬我覺得比較好吃」、「沾肉粽」、「肯瓊醬要跟番茄醬一起沾薯條雞塊才好吃！」、「拿來沾吐司很好吃～」、「其實可以放蝦皮賣」。

麥當勞 社群網站 疫情

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