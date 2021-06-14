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他逛賣場見「超便宜泡麵」 網狂推：吃1包不夠

聯合新聞網／綜合報導
一名網友發文詢問「印尼炒麵好吃嗎？」，貼文引起網友大量討論。（取材自Dcard）
一名網友發文詢問「印尼炒麵好吃嗎？」，貼文引起網友大量討論。（取材自Dcard）

泡麵口味多元且方便保存，加上沖泡簡易，不需等待太久便可享用美食，深受民眾喜愛。近日一名網友發文詢問，價格相當親民的印尼炒麵「好吃嗎？」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「只要10元（台幣，下同，約0.36美元）？印尼炒麵好吃嗎？」，他表示近日在賣場購買日常用品時，意外逛到過去未曾注意過的印尼炒麵，發現這款泡麵的價格十分便宜，讓原PO驚呼「只要10元？」，好奇的原PO便在文中貼出照片詢問廣大網友，「印尼炒麵好吃嗎？」

貼文一出引起網友熱烈討論，「才10元可以買來試試看，個人覺得不錯，但一包我絕對吃不飽」、「每次都要煮2包，但蠻好吃的又便宜」、「我超愛這個的，好吃又便宜，月底吃土的救星」、「道地的炒泡麵都是用這種煮的！」、「超香！只是黃色液體（油包？）加少一點，不然真的太油了，吃完盤子都亮晶晶」、「之前晚上在宿舍泡來吃，香到我室友說能不能跟我拿一包，她被我香到肚子餓，缺點是吃一包不會飽」、「加金桔爆好吃，就煮完擠金桔汁加進去喇一喇，之前去印尼親戚家吃到的」。

也有網友指出該款泡麵的包裝設計不佳，「印尼或東南亞商店6元，一餐吃5包肚子飽錢包也飽。缺點就是那三格醬料包做的有夠爛，每次手跟剪刀都很油」、「好吃！缺點是油包很難開，每次弄完手都油油的。特別推辣味炒麵～」、「那個油包不知道怎麼開才能避免沾到手上，已經盡量擠在一起再用剪刀剪開，但只要擠在碗內手都還是會沾到！油包真的太厲害了」。

印尼 東南亞 美食

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