BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。（圖：麥當勞提供）

知名連鎖速食店麥當勞 在全球多國推出南韓 著名人氣團體防彈少年團（BTS）套餐，成功創造話題性也引起購買熱潮。近日一名網友分享套餐特製醬料「肯瓊醬」吃不完可以如何運用，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「肯瓊醬沾不完怎麼辦」，他在文中說明近期點了討論度極高的麥當勞BTS套餐，因為十分喜歡特製醬料「肯瓊醬」，剛好吃完套餐後醬料有剩，便決定製作創意料理。原PO分享他的獨門方法，「首先要點一杯玉米濃湯，接著把吃不完的醬倒進去。」原PO幫自己的創意料理取名為「辣味玉米湯」，更形容「不一樣的口味，又辣又燙。」

貼文一出引起網友熱烈討論，部分網友不能接受這種吃法，「感覺好噁」、「住手」、「正在吃著麥當勞的我，快吐了」、「修但幾勒」、「嘔⋯拜託不要加進去，我寧願舔乾淨」、「這是撒旦的食物嗎」、「宅在家躲疫情 ，已經吃了好幾餐麥當勞，我表示母湯」。

也有網友認同原PO的創意料理，「不懂為什麼大家那麼排斥，辣味玉米湯超好喝啊」、「試過了，很好吃」、「原來不只我會這樣做，但我只沾一點點在湯裡」。其他網友提供不同沾醬選擇，「肯瓊醬沾薯條也很好吃啊」、「甜辣醬mix肯瓊醬我覺得比較好吃」、「沾肉粽」、「肯瓊醬要跟番茄醬一起沾薯條雞塊才好吃！」、「拿來沾吐司很好吃～」、「其實可以放蝦皮賣」。