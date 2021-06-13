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BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

聯合新聞網／綜合報導
近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。（圖：麥當勞提供）
近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。（圖：麥當勞提供）

知名連鎖速食店麥當勞在全球多國推出南韓著名人氣團體防彈少年團（BTS）套餐，成功創造話題性也引起購買熱潮。近日一名網友分享套餐特製醬料「肯瓊醬」吃不完可以如何運用，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「肯瓊醬沾不完怎麼辦」，他在文中說明近期點了討論度極高的麥當勞BTS套餐，因為十分喜歡特製醬料「肯瓊醬」，剛好吃完套餐後醬料有剩，便決定製作創意料理。原PO分享他的獨門方法，「首先要點一杯玉米濃湯，接著把吃不完的醬倒進去。」原PO幫自己的創意料理取名為「辣味玉米湯」，更形容「不一樣的口味，又辣又燙。」

貼文一出引起網友熱烈討論，部分網友不能接受這種吃法，「感覺好噁」、「住手」、「正在吃著麥當勞的我，快吐了」、「修但幾勒」、「嘔⋯拜託不要加進去，我寧願舔乾淨」、「這是撒旦的食物嗎」、「宅在家躲疫情，已經吃了好幾餐麥當勞，我表示母湯」。

也有網友認同原PO的創意料理，「不懂為什麼大家那麼排斥，辣味玉米湯超好喝啊」、「試過了，很好吃」、「原來不只我會這樣做，但我只沾一點點在湯裡」。其他網友提供不同沾醬選擇，「肯瓊醬沾薯條也很好吃啊」、「甜辣醬mix肯瓊醬我覺得比較好吃」、「沾肉粽」、「肯瓊醬要跟番茄醬一起沾薯條雞塊才好吃！」、「拿來沾吐司很好吃～」、「其實可以放蝦皮賣」。

麥當勞 疫情 南韓

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豆腐料理2款

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