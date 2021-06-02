我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美經濟解封帶動全球出口、疫苗準備派送各國

開張還沒滿月 川普部落格關站

問煮泡麵必加蛋？答案一面倒 釣出老饕「銷魂吃法」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問泡麵加蛋的人多嗎？有老饕分享銷魂吃法。(示意圖／ingimage授權)
網友好奇詢問泡麵加蛋的人多嗎？有老饕分享銷魂吃法。(示意圖／ingimage授權)

防疫期間，方便的泡麵成為許多人的第一選擇。有網友好奇問「泡麵會加蛋的人多嗎？」，回應一面倒「加蛋才是真理」，還有老饕分享銷魂吃法，讓人有120%的滿足。

一位網友在《PTT WomenTalk板》提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」，原PO表示，防疫期間應該很多人選擇吃泡麵，自己的處理方式，如果用煮的就連蛋一起下去煮，用熱水沖泡就加溫泉蛋，「想知道泡麵一定會加蛋的人多嗎？」

貼文一出，答案呈現一面倒，「泡麵不加蛋，能吃嗎？」、「煮泡麵加蛋才好吃」、「泡麵不加蛋，根本是汙辱泡麵吧」、「沒蛋寧可不吃」。有人表示不僅加蛋，還限定「要半熟」、「加爆，我現在一次都加4顆，超爽der，有時候會再額外加2顆溏心蛋，舒服」。

網友也分享處理方式，「我都加散蛋，讓它變雞蛋湯」、「一顆直接打下去，一顆打成蛋花放下去」；另有吃貨級網友分享更銷魂做法，「搞兩顆溫泉蛋，下熱水兩分鐘，加點料酒、香油，再一點點的雞精與糖；吃完麵滿足，喝完湯滿足，兩顆熱騰騰的溫泉蛋蛋黃入口即化，就像在喝蛋黃濃湯一般，滿口濃郁芬芳，還能喝整整兩口，更是120%滿足」，還貼心附上實品照，讓人看了垂涎欲滴。

防疫 雞蛋

上一則

在家吃麻辣鍋 他問海底撈「最強口味」老饕推薦一面倒

延伸閱讀

「荸薺」怎麼唸？網友聽爸爸「害羞」讀音：怪怪的

「荸薺」怎麼唸？網友聽爸爸「害羞」讀音：怪怪的
加菜？他煮泡麵「天降壁虎」 網笑：有菜有肉剛剛好

加菜？他煮泡麵「天降壁虎」 網笑：有菜有肉剛剛好
泡麵調味包全加太重鹹？ 老饕2吃法解救

泡麵調味包全加太重鹹？ 老饕2吃法解救
BNT到底有沒有獲緊急授權？ 陳時中給答案了

BNT到底有沒有獲緊急授權？ 陳時中給答案了

熱門新聞

疫情期間宅在家，泡麵成了三餐好夥伴。（示意圖／本報資料照片）

泡麵調味包全加太重鹹？ 老饕2吃法解救

2021-05-30 04:39
除了台式雞排之外，古早味蛋糕也備受看好。(本報資料照片)

日本高中生票選「未來暴紅食物」前5名有2樣台灣味

2021-05-29 03:06
預定今夏在加州迪士尼樂園開張的主題餐廳Pym Test Kitchen，將供應這款價格高達100美元的三明治。（取材自推特）

這份三明治要價100美元 今夏在加州迪士尼吃得到

2021-05-27 04:24
雀巢公司在內部文件承認，主要生產的食品和飲料，有超過60%沒達到澳洲健康星級評等制度裡「公認的健康定義」3.5顆星。（路透）

金融時報：雀巢逾60%食品和飲料不符「公認健康定義」

2021-05-31 03:27
疫情期間難免想念餐廳美食，一名網友因太懷念麻辣火鍋的味道，決定要買火鍋底料在家享受，更發文詢問網友推薦哪種口味，貼文引起網友熱議。（本報資料照片）

在家吃麻辣鍋 他問海底撈「最強口味」老饕推薦一面倒

2021-06-01 03:00
自製司康。（圖：太陽臉提供）

甜點控看過來 水果吃出新滋味

2021-05-27 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣