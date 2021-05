這份三明治要價100美元 今夏在加州迪士尼吃得到

今年夏天逛加州迪士尼樂園 的遊客,可能會吃到一份要價100美元的三明治,這個價格固然令人咋舌,卻還不是舉世最昂貴。

預定6月4日開張的「蟻人與黃蜂女」主題餐廳Pym Test Kitchen,將供應這款高價三明治,而迪士尼加州冒險樂園的復仇者聯盟園區( Avengers Campus)也將在同一天開幕。

Pym Test Kitchen是根據「蟻人」電影劇中的科學家命名。在這部電影中,皮姆(Hank Pym)和范達茵(Janet van Dyne)開發了可以使物體縮小或放大尺寸的技術。

就像這家餐廳菜單上的其他許多其他菜色一樣,這份售價100美元的「家庭號」Pym-ini三明治,份量超大、超大。根據迪士尼的說法,這份三明治售價這麼高並非因為內容食材很貴,而是因為要供6至8人食用。

這個三明治裡面的內容是什麼?有薩拉米香腸(義大利蒜味香腸)、迷迭香火腿、撒在法式麵包的普羅恩乾乳酪和蕃茄乾,搭配大蒜蕃茄沾醬、馬鈴薯塊和芝麻菜沙拉。若覺得「家庭號」的份量太大,也可以點縮小版Pym-ini,每份14.49美元。這家餐廳菜單上的其他商品包括:Not So Little雞肉三明治,包括整個炸雞胸及搭配一塊巨大麵包丁的凱撒沙拉。

雖然Pym-ini的100美元標價令人瞠目結舌,但它並不是迪士尼樂園裡最昂貴的餐點。在55號牛排館(Steakhouse 55),一套兩人份、38盎司的紅屋牛排(Porterhouse Steak),要價138美元。這家迪士尼樂園酒店內的高檔餐廳,目前因疫情而暫時關閉。

在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界(Walt Disney World),座落在未來世界(EPCOT)主題公園的日本Takumi-Tei餐廳提供多款價格超過100美元的菜色,包括和牛里脊肉和omakase壽司。但如同55號牛排館,Takumi-Tei目前仍處於關閉狀態。但有別於55號牛排館和Takumi-Tei,Pym Test Kitchen一家提供櫃檯服務的餐廳,而非提供桌邊服務的餐廳。

一定有人好奇想問:「Pym Test Kitchen的三明治是舉世最昂貴嗎?」根據金氏世界紀錄,這個頭銜是由紐約Serendipity 3餐廳的Quintessential Grilled Cheese獲得,這份由香檳王(Dom Perignon)和金箔製成的三明治,售價214美元。

$DIS 172 Avengers Campus Pym Test Kitchen has a new $99.99 Quantum-sized Pym-ini Sandwich for its June 4 debut at Disney California Adventure. pic.twitter.com/OeFL42r6yH