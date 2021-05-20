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中國減產…日本愛吃的「蕎麥麵」要漲價了

記者戴瑞芬／綜合報導
日本老百姓愛吃的蕎麥麵，近日開始漲價。（取材自pixabay）
日本老百姓愛吃的蕎麥麵，近日開始漲價。（取材自pixabay）

日本老百姓愛吃的蕎麥麵，近日開始漲價。環球時報引述日本富士電視台報導，今年1月到3月中國向日本出口的蕎麥減少26%，日本不得不緊急從俄羅斯進口，帶動俄羅斯蕎麥價格上漲，俄羅斯決定自6月5日起不再出口給日本，至少中止兩個月時間，讓日本民眾十分擔憂會吃不到蕎麥麵了。

環球時報報導，東京都有名的蕎麥麵店「 真希」最有人氣的天婦羅蕎麥麵，用的是中國產蕎麥粉與俄羅斯產蕎麥粉混合製成，中國產占比更多。店長岡田一真嘆氣，「真的影響很大啊，搞不好得調整麵條中國蕎麥的比例，那菜單也要跟著變了。」

環時指，自江戶時代相傳的蕎麥麵，日本人一直以為蕎麥是日本自產自銷的特色食物。事實上，日本蕎麥的自給率僅為二成左右，絕大部分要長期依賴中國進口。

日本經濟新聞報導，中國2020年農戶紛紛轉種享受政府補貼的玉米、黃豆等其他作物，蕎麥種植面積減少。加上蕎麥主產地的中國西北部乾旱，收成下降。

日本蕎麥麵已經醞釀喊漲，知名連鎖店「名代富士蕎麥」表示，從18日起，一碗蕎麥麵從日幣310元上漲到320到340元。日本經濟新聞報導，日本商社更關注中國5、6月天氣，如果中國主產地降雨少，農戶改種蕎麥，供給才有望增加，緩解日本蕎麥缺貨。

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