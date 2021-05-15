台人搶糧抗疫 唯獨這2食品滯銷…網笑「末日來也不吃」

網友分享超市架上只剩「雙響泡」的照片。（取材自臉書）

台灣 15日公布新增本土新冠確診病例高達180例後，台北市與新北市防疫 層級立刻升高至第三級防疫，餐廳、酒吧等娛樂場所不是限制室內人數就是被迫暫時關閉，導致民眾聽到消息後立刻衝到超市與大賣場搶購糧食。不過，有許多人發現，即使泡麵的貨架都被搶購一空，還是有一款泡麵被「獨留」，那就是「雙響泡」。而冷凍食品因為可保存時間久，也有許多人購買，但唯獨「三色豆」還是滯銷。

昨天許多台灣民眾到超市與賣場購買存糧，光是排隊進場、結帳就要花掉好幾個小時。不過，許多人拍下泡麵貨架上只剩「雙響泡」的照片上傳到臉書等社群 平台分享這個「連世界末日都不吃」的泡麵，引起許多人討論。有人說，這早被列為「公認最難吃泡麵」，還有人笑稱「難吃到我直接失憶」。

「雙響泡」是台灣味丹企業旗下產品，主打「兩塊麵」的大份量特色，在台灣已是長青泡麵之一。但根據香港01引述網民討論，雙響泡杯麵用熱水泡出來時會有一層奇怪的油，麵條感覺「跟噴的一樣」非常難吃、湯頭也有種說不出來的怪「一股臭臭的味道」。事實上許多留言鮮有直接描味道，而是指難吃得很難下肚，「難吃到我直接失憶」，亦有人疑惑「雙響炮我不懂為什麼在架上撐這麼久，付我錢吃還要考慮一下」、「雙響砲唯一一次不想把泡麵吃完」、「這是我唯一吃一口就放棄的泡麵」。

不過，也有人覺得雙響泡沒那麼糟，認為泡起來味道頗香，結果被許多網民揶揄，「你很好養，好好保持」、「你喜歡就好」、「味覺異常有可能是口腔癌」、「喝水也能飽啊，何必自殘」。

而「三色豆」則是由玉米、青豆、胡蘿蔔切丁的組合冷凍蔬菜，是台灣有名的傳統便當「配菜」之一，也常出現在平價炒飯裡，不過每次在網路都受到極大的負評，主要都是針對青豆的口感與味道，或是本來就不喜歡吃胡蘿蔔。在這次搶購潮中，三色豆「倖存」，也讓許多網友笑說「不意外」。