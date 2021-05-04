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為孩子挑選當令深綠色蔬菜 營養又健康

健康醫療網／記者林渝樺報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

開春時令，選對當令食材入菜，佳餚吃起來更美味。亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師黃瀞瑩表示，很多媽媽想給孩子準備一道道美味的佳餚，選用當季食材不僅便宜又美味，而且對身體有相對應的幫助，現在多吃些深綠色蔬菜、酸性食物，都有助疏泄肝氣，但提醒家長應優先選用熟菜，避免食用生菜，以免過於生冷傷及脾胃，幫助孩子營養更好消化。

選擇當季食材 新鮮便宜又健康

為何選用當季食材？黃瀞瑩表示，選用當季食材主要原因有（1）當季食材最新鮮，而非冷凍後的食材（2）當季食材盛產，蔬菜價格最便宜的時期（3）依循中醫養生概念，不同季節的農作物，具有不同的生長特性，順應四時選當令的食材，對身體有相對應的幫助，挑選當季時蔬入菜，味道也更鮮美。

順應四時季節 補益調養身體

像是春季萬物甦醒之際，很多春季食材上市，黃瀞瑩提到，中醫依四季來來調養臟腑，春季養肝，對應到青色，所以應多吃綠色蔬菜，例如菠菜、油菜、花椰菜、蘆筍、蔥等，此時多吃綠色食材有助於疏泄肝氣，還有辛溫發散性質，升發陽氣功效。此外，因為酸味入肝，春季養肝不妨多吃酸食，如梅子、李子、酸水果等，正呼應到春季養肝的概念。進入夏季酷暑之際，則可選擇多吃瓜類來清熱。

波菜多補血氣 滋潤補血功效

以菠菜為例，《本草綱目》：「菠菜可通血氣，開胸膈，下氣調中，止渴潤燥。」黃瀞瑩解說，中醫功效來看，波菜甘甜、性味甘涼、滋陰清熱的性質，且因含鐵量豐富，具有滋潤、養血、補血功效。至於菠菜的搭配禁忌，是否會造成泌尿道結石？醫師說，正常體質並不容易發生結石的狀況，雖然菠菜的草酸含量高，草酸是由腸胃道代謝，即便與豆腐一起吃，形成結石也是從腸道排出，也不會跑到泌尿道，更不會吸收到體內，因此家中準備一些菠菜豆腐的料理並不會造成身體結石的疑慮。

吃菜要吃熟菜 生菜對脾胃太寒

黃瀞瑩提醒家長們，現代高油飲食，如果小孩願意多蔬菜類是一件好事，但是蔬菜應選用熟菜，應避免選用生菜、生打精力湯生冷之物，除了寄生蟲以外，還有太涼問題，都會影響孩子的脾胃運化功能，如有常流口水、拉肚子、臉色蒼白等現象都為胃腸太冷的徵兆。醫師還分享，「小兒若要安，三分飢與寒」，育兒時別總是將孩子餵飽飽的，偶爾讓他們對環境有調控能力，更能幫助孩子成長茁壯。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49873

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