潛艇堡員工曝牛肉出餐前模樣 網驚：不想知道這麼多

TikTok近期出現多名餐廳員工曝廚房料理內幕，好比之前麥當勞 員工揭開洋蔥製作真相。月初又有一位化名為travis2official._的美國 潛艇堡員工釋出牛肉供餐前的樣貌，讓網友大呼：「我不想知道這麼多！」

影片中travis2official._打開一袋看起來很硬的棕色肉塊包裝，接著用套著手套的手將這一大塊肉拆解成牛肉碎片，最後放入容器內。影片目前已吸引超過800萬觀賞人次。

許多網友看完這支影片仍表示不痛不癢，網友Yourfodder就說：「所以呢？牛肉堡還是我的最愛，我還是照吃。」網友Ulquiorra認為：「還是一樣好吃啊。」網友nino.bones提到：「難不成大家期望這些牛肉都是從牛的背上取下來嗎？」

但是也有不少網友驚訝真相竟是如此。網友miranda bossi指出：「看起來跟狗食沒兩樣。」網友micheal trevino說：「這根本不是牛肉了，是鮪魚吧。」網友Madz稱牛肉令她作嘔：「看了這支影片大概就懂我的意思了。」網友jess則請潛艇堡員工停止爆料：「我只想好好吃頓飯，不想知道裡面是什麼。」