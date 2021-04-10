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6款豆腐熱量排行曝光 凍豆腐竟屬高熱量

聯合新聞網 / 綜合報導
豆腐是好的蛋白質來源。 （ingimage）
豆腐是好的蛋白質來源。 （ingimage）

豆腐是一種以黃豆為主要原料的塊狀豆製品食物，在亞洲國家很普遍，含有多種營養物質，主要是蛋白質和添加的鈣或鎂等金屬元素，能降低體內膽固醇，還有助於神經、血管、大腦的發育生長，也有「植物肉」的美稱，也是不少健身族補充蛋白質的「高CP值好物」，愛健康營養師珊珊列出了高熱量豆腐和低熱量豆腐，其中「凍豆腐」也列於高熱量豆腐第三名，讓人意外。

營養師珊珊在臉書專頁發出一張「豆腐怎麼選」的圖表，其中包含了高熱量豆腐，前三名分別是百頁豆腐、小三角油豆腐和凍豆腐，另外低熱量豆腐前三名則是嫩豆腐、傳統豆腐、雞蛋豆腐，她也提醒大家「想要增加肌肉量，減少脂肪量，一定要補充足夠的蛋白質，大家可以依照熱量選擇自己適合的豆腐」。

實用的圖表一出後也引起網友討論，也有人疑惑「為什麼凍豆腐是高熱量 ？」營養師解釋，「凍豆腐是由嫩豆腐冷凍而來，去掉含水量後每100公克的熱量自然會較高。另外烹調過程可能會吸飽湯汁，額外攝取到的熱量也會更多」。

吃豆腐有不少好處，豆腐是優質植物蛋白，可以保持肌肉質量，人體需要多熱量來代謝蛋白質，多吃蛋白質也能加速代謝，大豆蛋白也能改善腸道環境，豆腐含膳食纖維，是熱量低又低GI的好物，低GI值讓血糖緩慢下降，也比較不會感到飢餓，對女生來說，豆腐能補充女性賀爾蒙，吃豆腐吸收大豆異黃酮，可以補充雌激素。

肌肉 健身 血糖

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