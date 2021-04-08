日泡麵大廠「神奇粉末」 剩湯變固體不怕堵水管

只要將固體粉末倒入湯汁中攪拌數秒，就能讓泡麵湯汁變成固體，當作可燃垃圾丟掉。（截圖自YouTube）

泡麵雖然是隨手可得的方便食物，不過每次吃完泡麵之後，剩下的湯汁該怎麼處理總是個問題。畢竟倒掉容易造成排水管堵塞，全喝光又對身體不健康。不過近來就有日本 業者想出對策，開發出專門處理泡麵湯的產品。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本泡麵大廠「日清食品公司」與「小林製藥」合作，推出新產品「泡麵湯固化粉（原文：「カップヌードル 残ったスープ固めるパウダー」）」。只要把這種粉加在沒喝完的泡麵中攪拌幾秒，整碗湯汁就會變成固體狀，可以直接當作可燃垃圾處理掉。

<strong>YouTube</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag --> video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

影音來源：YouTube

開發完成後，日清首先提供一萬份固化粉，讓在日清網站上訂購特定品項泡麵款的顧客，可以隨一份泡麵得到一包固化粉。然而在熱烈迴響下，這一萬包固化粉僅花一週便全數送光。目前日清官方已經緊急加碼，預計在4月9日再度加開贈送活動，不過現階段尚未考慮作為正式商品開賣。

不過媒體也好奇，既然推出了這種產品，是否代表泡麵湯最好經過處理，不應該直接倒掉？對此日清則回應：其實泡麵湯無論是固體化處理，還是直接倒掉，都沒有什麼大問題，他們也沒有特別推薦的處理方式，顧客依照自己的習慣就好。

網友們則認為「廚餘污水要處理得耗上大量的水資源與能源，而且油污還會造成水管堵塞、劣化，所以能不要倒掉當然比較好」、「每次不想倒湯汁都得逼自己喝完，尤其是在戶外時。希望這產品能正式發售」、「我家公寓之前排水管堵了三天，就是因為泡麵湯的油脂害的」、「以前年輕時曾經把吃剩的泡麵湯，加蛋用微波爐做成蒸蛋過，還滿好吃的」。